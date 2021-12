Indirizzare il turista nel momento della scelta

L

a promozione e la comunicazione strategica nel settore turistico, orientata in senso digital, va utilizzata per potenziare la “destinazione Como”, per promuovere l’offerta in Italia e sui mercati esteri. Non dimentichiamo che Como è città di interesse turistico internazionale. Una meta che attira per la presenza del Lago, dove il visitatore, anche se giunge per un breve soggiorno, viene per la scoperta delle bellezze naturalistiche, architettoniche, storiche e si aspetta un’accoglienza di qualità, da parte dalle strutture alberghiere ed extra alberghiere; per le possibilità di shopping, ristorazione ed esperienze gastronomiche tipiche, per le opportunità culturali, artistiche e di intrattenimento. È necessario che la promozione preveda un processo di costante pianificazione di strategie e strumenti, anche digitali, che consentano di rimanere al passo con i cambiamenti delle modalità di fruizione dell’offerta turistica, così da raggiungere il turista e il viaggiatore nel cosiddetto “momento della verità”, quello in cui matura la scelta della meta.

E’ stato importante affrontare queste tematiche. Si ringraziano Francesco Condoluci, giornalista di Economy e Maurizio Pimpinella, Presidente di Italian Digital Hub, per il contributo apportato al convegno sin dalla sua genesi; Michela Suglia giornalista ANSA moderatrice della seconda sessione; la Fondazione A. Volta; i Lions Clubs International-Distretti 108Ib1 e 108A.

* Assessore al Turismo, Cultura, Grandi Eventi e Comunicazione del Comune di Como