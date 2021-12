Il turismo italiano ha bisogno di percorsi garantiti

Gli aspetti fondanti della rinnovata attenzione del Governo nel dare al Paese una strategia che riporti l’Italia in vetta alla classifica delle destinazioni necessita di un approccio sistemico. Già oggi, infatti, la dimensione dei dati disponibili, dei siti e app prodotte da soggetti pubblici e privati è immensa. Ciò non sorprende in un Paese come il nostro, depositario della più ampia biodiversità agroalimentare, del più grande giacimento di beni culturali e di un sistema produttivo caratterizzato da un deciso imprinting alla creatività. Ben venga quindi il censimento in atto del neo-riesumato Ministero del Turismo. Ma questo, per essere fruibile da parte della richiesta e della offerta di turismo, deve essere guidato da una governance che ne permetta costantemente aggiornamenti e interpretazione per evitare di creare un monstrum di difficile accesso e dubbia utilità. Sarebbe come immaginare la famosa Biblioteca di Alessandria senza un bibliotecario esperto. Servono quindi tecnologie per aggiornare, per interpretare e per rendere attraenti i dati dei luoghi delle esperienze che con accessi multipiattaforma siano in grado di profilare l’utente per fornirgli tempestivamente le risposte ai quesiti che, in varia maniera, vengono sottoposti. Non va per nessun motivo poi sottovalutata la esigenza di terzietà ed indipendenza dei giudizi espressi sui soggetti che offrono ospitalità, prodotti e più in generale esperienze e con essi rimandi tra la prima esigenza espressa dall’interlocutore (“dove posso magiare il miglior risotto della Lombardia?”) con un successivo invito a visitare outlet di imprese (“Lo sai cha Como c’è la più importante offerta di prodotti della seta?”) o culturali (“Non perdere l’opportunità di visitare Palazzo Broletto”).