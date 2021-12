I fattori che influiscono sulla scelta della meta

Gli eventi sono uno dei fattori di attrazione che influiscono sulla scelta della destinazione e consentono di vivere emozioni e esperienze indimenticabili. Il case history della manifestazione “Como Città dei Balocchi” attrae più di tre milioni di persone nell’arco dei un mese e crea venticinque milioni di euro di indotto stimati da Codacons.

Un altro fattore è la promozione reale della destinazione, fondamentale per fare conoscere i tesori del territorio. La best practice del magazine “Magic Lake Como” racconta le eccellenze del Made in Italy del Lago di Como e le bellezze del territorio a trecentosessanta gradi. Case history e best practice il cui management ha una presenza femminile del 90% da oltre 25 anni.