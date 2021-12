Gestione 4.0 per la valorizzazione del turismo italiano

Le grandi prospettive del turismo italiano sono legate alla trasformazione digitale 4.0 che ha la caratteristica distintiva di creare soluzioni per il turista attraverso il dialogo diretto tra le macchine, attraverso il “machine learning”. C’è quindi bisogno di creare e istruire una infrastruttura digitale che sia in grado da un lato di capire l’effettiva domanda che arriva singolarmente dai turisti e dall’altro di comprendere la grande varietà dell’offerta italiana. Questo matching deve essere profilato sul consumatore e disponibile in tempo reale, permettendo inoltre il collegamento diretto tra il singolo turista e il singolo player dell’industria dell’ospitalità. Il turismo è la più importante “instant economy” che si conosca. Senza incorporare tecnologia, e senza conservare in Italia i dati sui consumatori, non si può fare “business intelligence” e non si può mantenere nel nostro Paese il governo di un settore che oggi, oltre all’importanza economica, rappresenta uno dei fondamenti pilastri della nostra identità.