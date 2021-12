“Big Data e turismo 2.0”, Como laboratorio per un settore dal futuro sempre più digitale

La città lariana ha ospitato un convegno scientifico, organizzato dal Comune di Como, in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta e con i Lions Clubs International - Distretti 108Ib1 e 108A per discutere su come mettere a frutto la miniera-dati online per anticipare i trend e indirizzare i flussi turistici. Politici, esperti, accademici e rappresentanti del comparto hanno offerto risposte attraverso studi, analisi e best practice che Economy, media partner dell’evento, mette a disposizione dei suoi lettori in queste pagine, nelle quali ampio spazio è dato anche al tema del valore aggiunto della governance femminile nelle aziende turistiche, oggetto della seconda sessione del simposio

Fare della città di Como un “presidio avanzato” del processo di digitalizzazione del turismo lariano. È questa la proposta sortita dal convegno scientifico “Big Data e Turismo 2.0” che si è tenuto nel capoluogo il 19 novembre scorso, con il patrocinio di Ministero del Turismo, Provincia di Como, Camera di Commercio Como-Lecco, Confcommercio Como, Confindustria Como, Università degli Studi dell’Insubria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Centro di Studi Avanzati sul Turismo. Il simposio ha riunito attorno a un tavolo tecnici, accademici, dirigenti d’impresa, parlamentari, amministratori e rappresentanti del comparto turistico per provare ad analizzare la trasformazione in atto nel turismo - uno dei settori più influenzati dalla rivoluzione digitale e il cui futuro, è stato più volte sottolineato, è “data-driven” - e capire quanto valore aggiunto può portare in questo processo la governance al femminile. Dai contributi dei 16 relatori è emerso che la transizione digitale in Italia è già avvenuta nelle scelte dei turisti, ma ancora non per tutti gli operatori che faticano a “fare rete” e modulare l’offerta con un approccio sistemico che consenta di valorizzare le bellezze e le unicità dei territori in un unico ecosistema digitale capace di soddisfare a 360 gradi la domanda. I “Big Data”, la massa di informazioni generata dagli utenti sul web e sui social, in questo senso consentono di studiare esigenze e comportamenti collettivi, comprendere il rapporto tra persone e luoghi, anticipare i trend e indirizzare i flussi. La città di Como, eccellenza del turismo internazionale in questa sfida può diventare un laboratorio in cui far nascere un progetto di un hub per il turismo digitale da replicare in tutto il Paese.

LA CITTÀ È PRONTA A “FARE RETE” PER LA TRANSIZIONE DIGITALE

di Mario Landriscina*

Il 19 novembre 2021 a Como è iniziato un cammino. Il nostro è un territorio che mastica il turismo da tempo e confrontarsi su temi come la digitalizzazione è fondamentale per intervenire in modo ancora più puntuale sull’offerta turistica. Non a caso il convegno ha come titolo “Big Data e Turismo 2.0”. È la traccia per il futuro, nella logica oggi decisiva della “visione globale”. Di recente Como è stata riconosciuta dall’Unesco città creativa per il settore “Crafts & Folk Arts” per l’artigianato tessile e quindi affidataria di una importante missione. È un riconoscimento internazionale da cui si può partire per allargare la strategia di promozione del territorio alle province vicine. “Fare rete” non è più solo uno slogan, ma un imperativo che la transizione digitale ci impone e al quale siamo chiamati a rispondere.

*Sindaco di Como

Puoi vedere il video integrale del convegno clicca qui