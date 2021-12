Big data, e poi?

I dati, base della conoscenza, non sono utili di per sé a prendere decisioni informate. Soprattutto in un ambito complesso come il turismo il cui studio prevede competenze multidisciplinari di tipo aziendale, economico, statistico e umanistico.

Al Centro interdipartimentale CAST di UniBo, valorizziamo la tempestività e la capillarità dei dati provenienti dall'ambiente digitale, sviluppando algoritmi e metodologie (certificate da pubblicazioni scientifiche) per trasformare i (big)data in input per i decision makers. In questa relazione mostreremo alcuni esempi.