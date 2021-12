Startup in marcia verso il partenariato

Sono 193 le startup che hanno partecipato alla call “Percorso Startup” verso Connext 2021, organizzata da Confindustria in collaborazione con RetImpresa e Luiss, che ha l’obiettivo di selezionare 20 startup capaci di presentare progetti innovativi e scalabili in settori strategici del mercato. La selezione è affidata a LVenture Group tramite il suo acceleratore di startup Luiss EnLabs, e a Digital Magics, incubatore certificato di startup innovative. Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria, torna il 2 e 3 dicembre prossimi al Mico di Milano, dopo il rinvio dell’edizione 2020 a pochi giorni dall’apertura a causa del riaggravarsi dell’emergenza Covid. All’evento in presenza si affianca la dimensione digitale, rinnovata e potenziata attraverso l’Expo digitale. Obiettivo di Connext 2021 è dare alle imprese italiane un sostegno concreto per il loro sviluppo sostenibile, digitale e competitivo, grazie alla progettazione e alla creazione di partnership, laboratori innovativi e al ricorso a strumenti operativi e monitorabili.

La Call “Percorso Startup” si è articolata in quattro percorsi tematici, che corrispondono ai driver di Connext 2021, aggiornati alla luce dell’emergenza Covid-19, considerati la base per la crescita delle imprese: Fabbrica Intelligente; Le Città del futuro; Pianeta sostenibile; Persone, Scienze della vita, Progresso. In questi quattro driver si suddividono i 13 laboratori di Connext presentati nelle pagine successive, promossi dalle imprese leader di filiera o dedicati ai progetti di ricerca sulle value chain strategiche della Commissione europea. I laboratori, che si focalizzano sull’integrazione tra filiere produttive per aumentare la trasversalità dei partenariati, sono occasioni per le imprese di lavorare insieme per sviluppare conoscenza, incentivare relazioni e potenziare la presenza della manifattura.

Le startup hanno presentato la propria candidatura sulla piattaforma RetImpresa Registry, che usa l’Open Innovation per favorire il matching tra imprese con tecnologia blockchain, consentendo un accesso gratuito, affidabilità e sicurezza circa l’identità di chi si iscrive e la paternità delle idee pubblicate. L’iscrizione gratuita su Registry consentirà a tutte le Startup candidate di dare visibilità alla propria idea imprenditoriale e di attivare occasioni di networking e di matching. La piattaforma ha alla base un registro contenente le informazioni di ogni utente iscritto e racchiuso in catene di blocchi indecriptabili, la blockchain appunto. L'utilizzo di questa tecnologia rende di fatto Registry un identity provider, grazie alla marcatura temporale di ciascuna azione compiuta in piattaforma (iscrizione impresa, pubblicazione idea nel marketplace e avvio collaborazione). La blockchain di Registry consente, in altri termini, di risalire all’identità digitale che ha pubblicato il progetto imprenditoriale, garantendo al contempo la paternità dell'idea; ma anche di responsabilizzare e accrescere la fiducia percepita da ogni utente in piattaforma nel condividere progetti imprenditoriali, cercare partner e richiedere di collaborare alle idee proposte da altri operatori economici partecipanti. Registry è dunque un ecosistema dell’innovazione del mondo confindustriale, nel quale è possibile fare innovazione aperta al mercato e creare valore attraverso la collaborazione tra Pmi, grandi imprese, startup e altri soggetti imprenditoriali. Questo strumento rappresenta una grande opportunità per le Pmi per intercettare l’innovazione necessaria ad accompagnare i processi di transizione ecologica e digitale stringendo relazioni e alleanze strategiche. Per accedere a Registry e attivare un percorso collaborativo in piattaforma basta registrarsi a www.retimpresa.it/registry/.