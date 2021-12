L’Italia va(x): più PIL e vaccini per tutti. Ma l’inflazione incombe

L’Italia che, secondo gli ultimi dati Ocse, sta accelerando sul Pil, il via libera dell’Aifa ai vaccini per i bambini e l’apertura della Commissione Europea all’obbligo vaccinale. Oggi i titoli dei giornali si concentrano prevalentemente su queste tre notizie in arrivo dall’Europa ma c’è spazio ovviamente, sul fronte interno, per le due manovre, quella di bilancio e quelle per l’elezione del Presidente della Repubblica che agitano la politica italiana e per il caro prezzi sempre più “allarmante”.

Più PIL per tutti

“Ripresa, locomotiva Italia” è con un titolo ottimistico a quattro colonne che apre La Repubblica: “L’Ocse promuove l’Italia - solo Cina e India fanno meglio - l'economia cresce del 6,3%, più degli altri paesi avanzati, spinta dall'industria e dall'aumento dei consumi” ma dietro l’angolo ci sono “virus e inflazione a minacciare la risalita”.

“L’industria corre più veloce del Recovery” titola di spalla sul tema Libero Quotidiano scrivendo che “l’Italia è passata da Cenerentola a prima della classe nell’Eurozona” nel pezzo a firma di Benedetta Vitetta.

“Ocse, il Pil italiano corre” scrive più prudente il Corriere aggiungendo che tra le novità approvate dalle Commissioni Finanze e lavoro del Senato “c'è il bonus separati, emendamento della Lega a prima firma di Matteo Salvini che prevede un sostegno fino a 800 euro mensili per i genitori separati o divorziati in stato di bisogno”.

“Cartelle fiscali, stretta sui ricorsi” così apre il Sole-24 Ore che da notizia dello stop all’impugnabilità della notifica di ruoli e cartelle su cui oggi si attende il sì del Senato. Sul tema manovra di bilancio, il quotidiano di Confindustria in taglio medio scrive che “il Governo valuta un taglio una tantum sui contributi ma intanto sulla delega fiscale l’iter per Irpef, flat tax, risparmio e catasto è a rischio”. Di spalla sul Sole c’è anche la notizia dell’investimento da 300 miliardi di fondi pubblici e privati con cui Bruxelles vuole rispondere alla Via della Seta cinese.

Per il Fatto Quotidiano sulla delega fiscale l’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha già bocciato il governo: “Delega generica e dubbi sulle coperture”

Sul Messaggero in taglio basso il cambio di rotta sui dipendenti da parte di Ita Airways la nuova compagnia aerea: “nuovo contratto per i dipendenti con stipendi più alti del 5%, proposto anche un pacchetto di bonus”.

“Graziati i Ceo in rosso, il ritorno della casta nelle Spa pubbliche quotate. Agli Ad delle controllate sarà permesso di essere rinominati a dispetto delle perdite” titola Milano Finanza che ricorda anche l’imminente presentazione del nuovo piano di Unicredit: “previsti anche 3 mila esuberi”

Ok ai baby-vaccini

Via libera ai vaccini per i bambini, “sono sicuri”, ieri intanto 103 morti di Covid, non accadeva da 6 mesi. E Linda Laura Sabbadini in prima pagina commenta: «Sui bambini niente incertezze, dobbiamo difendere due loro diritti fondamentali: il diritto alla salute e quello all’istruzione» [La Repubblica].

Stesso titolo sulla decisione Aifa per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni per il Corriere della Sera che aggiunge: “Von der Leyen apre all’obbligo di immunizzarsi nella Ue”. E in prima pagina il professore Dallapiccola del Bambin Gesù professa certezza: “Il vaccino ai bambini? Va fatto, è sicuro». Intanto nelle scuole il generale Figliuolo invia i militari per i tamponi agli studenti.

La Stampa titola sull’appello di Ursula Von der Leyen: “L’Europa valuti l’obbligo vaccinale” e riporta che per i vaccini ai bimbi “le prime iniezioni saranno a ridosso di Natale”. Anche il Sole-24 Ore dà spazio alla notizia ricordando che “per il Super Green Pass è pronta la nuova app”

“Aifa: farmaco sicuro, somministrazione adatta all’età” riporta laconico il Messaggero. Sul Giornale il sottotitolo all’apertura sulla decisione dell’Aifa è: “Il governo Draghi pensa all’obbligo per gli over 60”

Ma adesso arriva la stangata

La Stampa in prima pagina, di spalla, agita lo spettro del caro prezzi: “Allarme rosso sul caro bollette, senza interventi del governo l'aumento del gas arriverà al 50% secondo le stime di Nomisma”. E “per l’inflazione non c’è un antidoto” commenta Mario Deaglio.

Ancora più sferzante il Messaggero che titola: “Natale, shopping con stangata: dal pesce alla benzina fino ai gadget hi-tech, impennata dei prezzi per le famiglie. Nomisma, aumenti delle bollette di gas (+50%) e luce (+25%). Il governo cerca due miliardi”.

“Bollette e fisco, si tratta. Industriali contro Draghi per le tariffe del gas impazzite” scrive de Feo in taglio medio sul Giornale che pubblica anche un dossier a firma di Gian Maria De Francesco: “Così i costi delle materie prime minacciano la ripresa: è un’Italia a due facce”



La corsa al Colle

“Con la nascita del governo Draghi voluto da Sergio Mattarella i partiti sono stati commissariati, hanno pagato il prezzo del loro fallimento, adesso serve un nome condiviso per il Quirinale” scrive Stefano Cappellini sulla Repubblica.

Anche il Corriere con Antonio Polito in prima pagina analizza le candidature: “Maggioranza larga sul colle, il borsino di chi può farcela tra Draghi, Cartabia, Casini, Berlusconi, Severino e Amato”.

“Mattarella bis, ecco lo schema”, titola Il Foglio in un pezzo a firma di Simone Canettieri che svela: “Gli amici del Presidente dicono che se la casa bruciasse, tra impasse e contagi in rialzo, il Presidente come farebbe a sottrarsi? Ma servirebbe il sì anche di Lega e Fratelli d'Italia. E ormai solo Giorgetti rilancia l'ipotesi Draghi”

Giornali in lotta sulla candidatura al Quirinale di Silvio Berlusconi: al Fatto Quotidiano che aveva lanciato una petizione per bloccarla (“già 40 mila firme per il no” il suo titolo di oggi) risponde Libero con una contropetizione: “No a chi vuole rubarci il Quirinale, il centrodestra ha diritto di stare in corsa con chi gli pare”. Sul tema il Giornale intervista Luciano Violante che dice: “Berlusconi al Colle? Un suo diritto, Travaglio è volgare e offensivo” e di spalla scrive: “Letta adesso ha paura di un agguato del Pd e Di Maio avvisa, non snobbiamo il Cav”.

Ipse Dixit

«Su fisco e lavoro confronto vero con il governo o sarà rottura» [Maurizio Landini, segretario della Cgil sul Corriere della Sera].

«Dopo il Covid costruiremo la nuova sanità con i fondi PNRR» [Il ministro alla Salute Roberto Speranza sul Sole-24 Ore].

«Prevediamo un’inflazione più alta e di più lunga durata» [Laurence Boone dell’Ocse sul Sole-24 Ore].

Gli editoriali (per chi ha tempo)

«L’ondata di panico generata dalla variante Omicron riapre con forza la questione dei vaccini ai paesi disagiati e segnatamente all'Africa, culla dell'ultima mutazione del Covid». [“Equivoci europei”, Goffredo Buccini sul Corsera]

Interessante analisi di Attilio Geroni sul Sole-24 Ore: “L’alternativa per evitare le trappole del debito”.