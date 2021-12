Vaccini, Dad sì o no, manovra e manovre: il meglio dai giornali di oggi

Vaccini obbligatori, vaccini per i bambini, vaccini venduti a prezzi diversi e forniti con più rapidità a seconda della ricchezza dei Paesi, multe e lockdown in Austria e Germania per chi non si vaccina. Oggi sulle prime pagine dei giornali lo spazio principale se lo prendono i sieri anti-CoVid, sempre più vero soft-power planetario. Lo scontro nel governo sulla scuola - Dad sì o no in caso di contagio - è l’altro tema del giorno. La manovra di bilancio e le manovre (elettorali) per il Colle gli altri argomenti più gettonati.



Prime pagine

“Vaccini, avanza l’obbligo” titola il Corriere della Sera, “Germania e Grecia si aggiungono all’Austria”.

Emanuela Capobianco in prima sulla Stampa scrive “dell’obbligo di sospendere i brevetti”.

“In Africa le briciole, solo il 3% dei vaccini e scadono quasi subito” rileva il Fatto Quotidiano.

E in Israele i primi test contro la variante Omicron danno esito positivo : “ terza dose efficace“ [Il Messaggero].

Sulla scuola Draghi fa marcia indietro e cambia la circolare: non basterà un caso di contagio a far scattare la Dad, la notizia è su tutti i quotidiani.

Su quest’ultimo tema apre La Repubblica, “Scontro sulla Dad”, ricostruendo la situazione: “Draghi impone a Bianchi e Speranza il ritiro della circolare che mandava le classi a casa dopo un solo caso di contagio. Il generale Figliuolo potenzierà il tracciamento degli alunni, il governo punta a vaccinare oltre la metà dei bambini tra i 5 e 11 anni”.

“Si resta a scuola” titola Avvenire.

“Non si chiude con un infetto ma non è chiaro come” chiosa invece in prima pagina sul tema il Fatto Quotidiano.

La scuola italiana che non fa scuola

Sulla Stampa, i drammi della scuola in due editoriali in prima pagina: “I conti sbagliati dell’edilizia scolastica” (di Chiara Saraceno) e “La Resistenza dei docenti-eroi nelle scuole di frontiera” (Annalisa Cuzzocrea).

CoVid, le verità nascoste

Inchiesta a Bergamo, sul Corsera il procuratore Antonio Chiappani dichiara: “Molte incongruenze e versioni diverse sul rapporto dell’OMS ma al momento non ci sono contestazioni nei confronti del Ministro della sanità Speranza”.

Sul Domani analisi del direttore Stefano Feltri: “La pandemia non giustifica gli errori, tutte le falle del governo Conte II e di Speranza”.

L’economia che serve

Caro prezzi, “dall’energia al pane 1.346 euro di spese extra a famiglia” scrive La Repubblica in prima pagina e Luca Ricolfi commenta: “Inflazione, la tassa più ingiusta”.

Il Sole-24 Ore apre sul decreto fiscale approvato nella notte dopo una valanga di emendamenti. “Fisco e imprese, le novità del decreto, miniproroga per le cartelle, versamento a gennaio per l’Irap; tregua sui Tir, fino al 31 marzo sospese le norme anti-impresa”. In taglio basso il boom dell’edilizia grazie ai bonus: “Lavori al record di 51 miliardi”.

Il Messaggero si occupa di smart working: nella PA il lavoro in presenza deve prevalere su quello a distanza, rotazione tra dipendenti e pc aziendale, queste le linee guida per il lavoro agile nel settore pubblico.

Su il Giornale, Libero e La Verità in evidenza l’allarme del ministro Giorgetti su bollette e caro prezzi: “rischio black out”.

Su Milano Finanza l’apertura è: “L’inflazione non è una tantum”, il presidente della Fed ammette che il problema esiste, per Jerome Powell “è arrivato il momento di non parlare più di aumento dei prezzi transitorio”.

Grandi manovre sulla manovra

“Draghi accelera per aiutare le famiglie povere, nel 2022 tre miliardi contro il caro bolletta” [Corriere della Sera].

La Stampa dà conto del “compromesso sul superbonus” con Draghi che però dice ai partiti: “basta emendamenti”.

Di spalla il Sole-24 Ore riporta lo “scontro tra Mise e Mef, slitta alla legge di bilancio la soluzione su patent box”.

La politica ai tempi del Covid

“Mario Draghi si sta rassegnando, il Quirinale si fa più lontano, tutti gli chiedono di restare a Chigi almeno fino al 2023” scrive Vittorio Macioce sul Giornale in un pezzo brillante dal titolo “Variante Colle sulla politica, partiti esposti al contagio delle trame“.

Sul Foglio retroscena sempre sulle manovre elettorali per il Colle: “Il PD non riforma il reddito di cittadinanza per conservare l’asse con i Grillini, Orlando teme convergenza con il centro destra”.

Politically correct esasperato

I quotidiani di centrodestra danno ampio risalto alla marcia indietro dell’Unione Europea sul divieto di nominare “il Natale”: “Vittoria, l’Europa torna cristiana” titola in prima il Giornale, ancora più secco Libero Quotidiano: “Retromarcia dell’Europa, il Natale batte la sinistra”.

Ipse dixit

La vicepresidente della Regione Lombardia Letizia Moratti sul Corriere della Sera: “La sanità lombarda riparte, ruolo più forte ai medici di base e una rete sul territorio. Meno pressione sugli ospedali e riduzione delle liste d’attesa investimenti per 488 milioni”.



Per chi ha tempo (gli editoriali)

“La Pfizer sta dando la priorità ai paesi ricchi perché è lì che ci guadagna, ieri il Financial Times ha mostrato che nelle economie avanzate della terra sono state somministrate quasi 120 milioni di terze dosi, quasi il doppio del totale delle prime e seconde dosi nei paesi a basso reddito” [Federico Fubini, “Il Dramma Ignorato”, Corsera].

“Mentre in molte parti d’Europa vengono alzati muri e fili spinati anche per chi entra la vita è grama.” (“Nessuna tutela per i migranti”, Emma Bonino sulla Stampa).

“Ma che commissariata. Il metodo Draghi ha rivitalizzato la politica, creando divisioni in ogni partito e i duelli che decideranno le sorti della legislatura ci dicono che alternative per il Quirinale non ce ne sono” [“Il governo delle fratture”, Claudio Ceraso sul Foglio].