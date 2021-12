Dal cilento al futuro

L’impresa più pazza la realizza con la moglie Antonietta e i due figli: un viaggio di 9.400 chilometri in dieci giorni su un’auto elettrica per dimostrare a se stesso e alla sua famiglia che avrebbero potuto percorrere senza disagi la stessa distanza e nello stesso tempo che se avessero usato un’auto diesel o benzina.

Molto più che un semplice divertimento, perché Rosario Pingaro trae ispirazione dalla sua forte curiosità per la tecnologia e le innovazioni. E se da piccolo smontava e rimontava i giochi per vedere come fossero fatti al loro interno da adulto diventa uno degli imprenditori più dinamici del Mezzogiorno.

Napoletano di nascita, laureato a pieni voti in Ingegneria alla Federico II, master in Business Administration alla Stoà di Ercolano, il navigatore spericolato è presidente e amministratore delegato di Convergenze Spa, multiutility specializzata in wifi, elettricità, gas e mobilità sostenibile.

Da lui fondata nel 2005 con sede a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, la società è quotata in Borsa. E non poteva essere diversamente, dal momento che gli esordi della sua carriera Pingaro li trascorre a New York dove riesce a prendersi la soddisfazione di diventare broker a Wall Street.

Il richiamo della foresta lo riporta presto a casa dove pensa possa essere utile e producente contribuire a colmare il divario digitale nel suo Meridione. Nasce così Italycom. E nel 2004, trentenne, vince il Premio Roberto Marrama per il Business indetto dalla Fondazione Banco di Napoli e dal quotidiano Il Denaro.

Dal 2013 presiede la Bcc di Capaccio Paestum Serino e quest’anno, dopo esserne stato a lungo consigliere, ottiene la vicepresidenza del NaMeX - Nautilus Mediterranean eXchange point – importante consorzio di operatori internet.

Podista da adulto e sciatore da sempre, Pingaro partecipa abitualmente alle iniziative di Casa Ambrosetti. Ascolta gli esperti, ma si fida del suo intuito. A chi gli chiede quali siano le qualità che maggiormente apprezza risponde: generosità e condivisione.