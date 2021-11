CoVid, Colle e altri rebus, il meglio dai giornali di oggi

*Prime pagine. Lotta senza quartiere al virus*

Variante, è corsa al vaccino, titola il Corriere della Sera. Il G7 della Sanità: “azione urgente contro Omicron”. Più controlli sui green pass. In Italia il piano del generale Figliuolo è: “400 mila dosi al giorno”. In un fondo Stefania Chiale spiega perché “è bene proteggere anche i bambini bambini”.

“Usa e Ue insieme per fermare il virus, da Washington a Bruxelles argine a difesa della ripresa economica. Lagarde: la collaborazione fra Stati modello anche per il clima”. E Biden non vuole il lockdown [La Repubblica].

“Scuola in Dad con un solo contagiato” così apre La Stampa ricordando le restrizioni: "mascherine all’aperto, offensiva delle regioni".

*Morire di lavoro*

“Mille morti per il lavoro in 10 mesi, mai così tanti” è il titolone con cui oggi apre La Repubblica. “Una media di oltre 3 morti al giorno” scrive dalla prima Chiara Saraceno.



*La Politica tra CoVid e Colle *

Giuseppe Conte: “Per l’elezione del Quirinale giusto dialogare con la destra” e sui 5Stelle: “non saremo mai un partito” [Corsera].

Un’indagine Ipsos sull’elettorato del PD: addio al voto operaio ma l’incubo di Letta è l’astensione [La Repubblica].

Voto Quirinale, il Fatto Quotidiano apre con la testimonianza-choc di un ex-grillino: “Per votare Berlusconi i suoi mi hanno proposto poltrone in Cda di società all’estero e 100 mila euro”.

“Draghi resti a Palazzo Chigi, ecco cos’ha in testa Salvini” titola Libero Quotidiano.

Sul Foglio l’editoriale di Claudio Cerasa descrive un Draghi assediato: “Sindacati, imprese, partiti, sindaci: per la prima volta dal suo arrivo a Chigi il premier si trova sotto un fuoco incrociato, le manovre sul Quirinale, Salvini e il vaccino con un’altra variante: la palude”.



*L’economia che serve*

Draghi non cede sulla manovra ma i partiti gli stanno con il fiato sul collo, questo il retroscena che riportano quasi tutti i giornali.

Manovra di bilancio, sindacati sul piede di guerra, scrive La Stampa.

E il Giornale riporta “la mina prezzi sulla ripresa, rincari dell’energia e incubo inflazione”.

“Sull’Irpef il governo non cambia idea, l’ira dai sindacati” [Avvenire].

“PNRR, obiettivi vicini per Giustizia e Digitale ma i Trasporti restano indietro”, scrive il Corriere della Sera. E “anche il Mezzogiorno è in ritardo sul Recovery” ricorda il Mattino.

Su tutti i giornali la notizia del fondatore Jack Dorsey che lascia Twitter e il titolo vola in Borsa.

“Inflazione in Germania al 6%” è il titolo con cui apre oggi il Sole-24ore che in taglio basso informa sul caso Tim: “Francesi contro: nella sfida di Bollorè spunta Niel (Iliad) consigliere di KKR. Telecom, offerta in stand-by, sindacati mobilitati contro lo spezzatino”. Il quotidiano di Confindustria ricorda anche gli aiuti a fondo perduto per le partite Iva: “Via la caccia a 4,4 miliardi. Sostegni antiCovid, da giovedì corsa alle risorse per cinema, teatri, discoteche, palestre” e di spalla dà spazio agli investimenti sull’idrogeno: “Snam, entro il 2030 la prima rete italiana”.

In prima pagina sul Messaggero: “Statali promossi anche senza laurea, nel nuovo contratto conta l’esperienza. Nello smart working fasce più flessibili” e di spalla la notizia che “sulle cartelle a metà dicembre arriverà la mini proroga”.

Sempre sul quotidiano romano: “Lavoro, le imprese dicono che servono gli stranieri e chiedono l’aumento dei flussi ma il governo è diviso”.

In prima pagina su Repubblica Chiara Valerio spiega “perché la cannabis va legalizzata, chi paga le tasse dovrebbe essere a favore della legalizzazione della cannabis”.

Sullo stesso tema apre il Manifesto: “Depenalizzazione della cannabis e stanze del consumo, la VI conferenza nazionale sulle dipendenze si chiude a Genova con le proposte innovative degli esperti”. E la ministra Dadone è sicura: “inizia un nuovo viaggio”.



*Ipse Dixit*

“Questo stato protegge tutti con dei soldi che non ha” [Veronica De Romanis, La Stampa].

“Non bisogna orientare i bambini al lavoro dalle scuole elementari ma dalle medie“ [Il ministro alla Pubblica Istruzione Bianchi sul Fatto Quotidiano]

“Difendere l’ambiente non è di sinistra” [Silvio Berlusconi sul Giornale].



*Palloni (s)gonfiati*

Calcio, almeno 6 squadre di serie A nell’indagine sulle plusvalenze: “peggio di così solo Calciopoli” si sente nelle intercettazioni. [La Repubblica].

“Tegola Juve, ora rischia penalizzazioni” [il Giornale].



*Fango inutile*

Sesso e droga, cadono le accuse contro Morisi, l’ex stratega dei social di Salvini [Il Corriere della Sera]



*Per chi ha tempo (gli editoriali)*

Angelo Panebianco scrive della possibilità di costruire quella “cooperazione rinforzata” con un patto tra Germania, Francia e Italia di fronte alla caduta verticale di credibilità sia sul piano interno che internazionale dell’amministrazione Biden negli USA [“Italia e Francia, la spinta necessaria per la Ue”, Corriere della Sera ].

“Oggi il compito di tenere ben distinta la verità è più impellente che mai. Durante la pandemia abbiamo potuto osservare quanto rapidamente si diffonda la disinformazione, che riguardi possibili cure come bere cloro o la sicurezza dei vaccini”. [Christine Lagarde, “Covid, BCE e sfide globali”, La Stampa].