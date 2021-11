Yale: “Lo stop alla deforestazione inizi dalle persone!”

Mark Ashton e Michael R. Dove, docenti dell’Università di Yale, hanno pubblicato sul Connecticut Mirror un articolo il 18 novembre che merita una lettura: “L'impegno proposto per porre fine e invertire la deforestazione entro il 2030 dai 100 leader mondiali al COP26 di Glasgow, le cui nazioni rappresentano l'85% delle foreste della terra, è basato su proclami che non affrontano le cause alla radice della deforestazione.

In realtà, le nazioni e le organizzazioni parlano bene dei valori di servizio che una foresta fornisce - acqua, mitigazione del clima, conservazione della biodiversità - ma la compensazione monetaria diretta che i governi sono disposti a fornire ai proprietari di foreste per questi benefici è banale rispetto all'uso alternativo della terra dopo che è stata deforestata. Inoltre, qualsiasi investimento governativo è probabile che attragga l'interesse delle élite e privi di diritti le popolazioni locali con diritti d'uso tradizionali, come è successo con i programmi di piantagione massiccia di eucalipto in India.

Mantenere gli impegni della COP26 richiederà soluzioni sul campo che coinvolgano le popolazioni locali, la proprietà della terra e i mercati.

Più del 75% delle foreste del mondo sono risorse nazionali o pubbliche, secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Ma oggi la maggior parte delle risorse forestali sono distribuite dai governi nazionali attraverso sistemi di concessione su scale temporali che forniscono pochi incentivi alle aziende per gestire la terra in modo sostenibile nel lungo periodo. Le popolazioni indigene e locali che vivono all'interno di molte di queste foreste hanno diritti tradizionali sulla terra non riconosciuti dai governi nazionali, eppure spesso svolgono un ruolo non riconosciuto nella protezione delle foreste.

Alcune regioni (per esempio, l'America Latina) hanno sistemi perversi di proprietà che risalgono alla colonizzazione e che incentivano il disboscamento per l'allevamento del bestiame. In altri casi, i diritti d'uso degli abitanti tradizionali delle foreste sono ignorati: visti come minacce a quelle foreste, sono in molti casi i loro protettori. Gli abitanti delle foreste hanno una capacità unica di proteggere le foreste se hanno diritti inequivocabili sui loro benefici. La verità di questo si riflette nel forte contrasto tra le riserve indigene intatte e le terre pubbliche degradate nell'Amazzonia brasiliana.

Le foreste in genere devono avere un valore monetario che sia almeno pari all'uso alternativo della terra. I valori di mercato per i prodotti forestali devono essere forti ma equi e la questione del valore per chi deve essere affrontata. Le foreste vengono disboscate per l'agricoltura quando le élite non locali hanno la libertà di trarre profitto dalla conversione della terra.

Le foreste native di oggi sono ora in gran parte limitate a terre remote e marginali. Tali foreste generalmente non hanno un unico valore dominante, come la produzione di legname. Se i proprietari terrieri ricevono incentivi da più flussi di reddito per mantenere queste foreste come foreste, possono evitare la volatilità del mercato e la fragilità ecologica delle monocolture.

Inoltre, il successo nella protezione delle foreste dipende spesso da forti incentivi fiscali per proteggere le foreste e da leggi ambientali severe. L'applicazione lassista è generalmente dovuta alla mancanza di personale di terra, di infrastrutture e di volontà politica da parte dei governi.

La risposta al ripristino e alla conservazione delle foreste richiede più attenzione non agli alberi ma alle persone, comprese le loro culture, le leggi, i mercati e i regimi di proprietà. Non si può piantare un albero senza prima identificare la nicchia sociale in cui farlo crescere e proteggerlo. I programmi "Billion Tree", che ingenuamente presuppongono un paesaggio globale piatto, senza differenze socio-economiche o conflitti politici, possono produrre meno copertura forestale, non più. Una volta che ci rendiamo conto che il denaro da solo non può risolvere questo problema, e che anzi il denaro è spesso il problema, allora si può fare molto.