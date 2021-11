Ford si aggiunge ai big che puntano sull’elettrico

Ford mira a portare la produzione di veicoli elettrici (Ev) da zero a 600.000 in due anni netti.

La battaglia EV tra i costruttori di auto “tradizionali” si è riscaldata molto, ultimamente, con artisti del calibro di General Motors e Volkswagen entrambi capaci di vendere oltre 200.000 Ev l'anno scorso. Ford, nel frattempo, ne ha venduto... nessuno. Nada. Zilch. Ma sta finalmente prendendo le decisioni giuste: l'azienda ha appena detto che sta puntando a raddoppiare il suo obiettivo di produzione originale di 300.000 Ev entro la fine del 2023. E certo, quel 600.000 è ancora molto lontano dal milione che Tesla prevede di vendere quello stesso anno. Ma provate a dirlo al Ceo di Ford: lui pensa che Ford potrebbe alla fine prendere il primo posto del leader del mercato.

Il prezzo delle azioni Ford ha raggiunto un massimo di due decadi questo mese, e ci potrebbero essere un paio di ragioni per questo. Per prima cosa, l'azienda sta gestendo la carenza globale di chip meglio di altre case automobilistiche, e questo sembra destinato a continuare data la nuova partnership di Ford con il produttore di chip a contratto GlobalFoundries. E per un altro, gli investitori sono entusiasti della grande spinta Ev della casa automobilistica. Ma c'è un problema: Ford potrebbe in realtà non essere in grado di fare o di procurarsi tutte le batterie Ev di cui ha bisogno. Infatti, la società di ricerca sulle batterie Ev Benchmark Mineral Intelligence ritiene che Ford produrrà solo 900.000 Ev all'anno entro il 2030 - ben al di sotto di quello che ci si aspetta dalle altre case automobilistiche.

Intanto, Apple non ha intenzione di lasciare che le case automobilistiche abbiano tutto il divertimento: il gigante tecnologico ha accelerato lo sviluppo della propria auto elettrica, che, secondo quanto riferito, arriverà già nel 2025. E anche se volesse frenare l'intero progetto, potrebbe avere difficoltà: Apple si sta concentrando sulla piena capacità di guida autonoma, e si dice che l'auto non avrà né volante né pedali.