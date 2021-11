Aifi, il 16 dicembre la cerimonia del Premio Demattè

L’edizione 2021 del Premio Dematté si terrà il 16 dicembre. La cerimonia sarà alle 18.00 in diretta streaming. I nomi dei vincitori della XVIII edizione del Premio Claudio Dematté Private Equity of the Year® si conosceranno il 16 dicembre durante la cerimonia di premiazione che sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 18.00.

Il premio, promosso da Aifi insieme al main partner Intesa Sanpaolo, con il supporto di Ey e con la partecipazione di Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, Sda Bocconi e Borsa Italiana, vuole valorizzare le operazioni disinvestite tra il primo agosto 2020 e il 31 luglio 2021, che si sono contraddistinte nel panorama delle attività di investimento nel capitale di rischio. Per maggiori informazioni e per iscriversi all'evento, clicca: https://eventoaifi.kreas.it