Quelle diagnosi mancate che affossano il nostro Ssn

La pandemia ha definitivamente messo in luce l’importanza di rendere sostenibile il Servizio Sanitario Nazionale e più efficaci e strutturali i diversi servizi di diagnosi e prevenzione; ripensare la territorialità e la continuità di cura in un’ottica di maggiore valorizzazione, attraverso l’implementazione di una reale digitalizzazione in ambito sanitario; puntare a un nuovo modello di assistenza decentralizzata per garantire una maggiore vicinanza al paziente sul territorio. Tutto questo in un contesto che, esclusa l’eccezionalità del 2020 derivata dall’emergenza da coronavirus, negli ultimi anni ha registrato un calo dei finanziamenti della spesa sanitaria italiana rispetto ad altri Paesi sviluppati (come Germania, 11,7% del Pil; Francia, 11,2%; Svizzera, 12,1%). Infatti, secondo i dati Ocse 2020 il nostro Paese risulta uno dei pochi in Europa ad aver tagliato la spesa sanitaria nel periodo 2008-2013, per tornare a una lenta crescita dal 2014. Per affrontare questi temi e provare a dare risposta a queste sfide, Roche Diagnostics il 18 novembre ha organizzato il digita talk “Sostenibilità del Sistema Salute: il valore della diagnostica per la medicina del futuro” che darà spazio al confronto e al dialogo tra un panel di esperti del mondo accademico e scientifico sull’importanza della diagnostica come strumento per ottimizzare il percorso di cura del paziente e migliorarne la qualità di vita, ma anche agevolare il lavoro dei medici e garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale sia in termini di costi, che di tempistiche.