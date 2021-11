Pillole organizzative per gli studi professionali

Quante volte i professionisti consigliano le aziende in materia di organizzazione e di passaggio generazionale ma poi non applicano al loro interno ciò che consigliano all’esterno?

È dalla volontà di dare suggerimenti concreti che è nato il progetto annuale veneto “Generazioni Professionali a Confronto”: convegni, tavole rotonde, sceneggiature teatrali, gruppi di lavoro, presentazioni di libri, pubblicazioni. “Ora la volontà di trasferire questi spunti in un libro, dal titolo, appunto “Generazioni Professionali a confronto”, a disposizione di tutti, in formato gratuito open access - spiega il commercialista vicentino Consigliere Confprofessioni Veneto Andrea Cecchetto, referente scientifico dell’iniziativa con il collega veneziano Cesare Maria Crety – in modo da contribuire a quel salto culturale nel mondo professionale spesso rimandato a scapito dei più giovani e del futuro delle professioni”.

Tanti i temi trattati. Si parte parlando del mondo universitario e dell’appeal che le professioni hanno sugli studenti per poi entrare nel vivo dei vari temi organizzativi: fissazione del prezzo per accedere e uscire dalla compagine degli studi, innovazione, modelli organizzativi e distribuzione degli utili, gestione del team, accrescimento dimensionale, gestione dei praticanti, modelli associativi reticolari, modelli legali e convenzionali per gestire i rapporti fra professionisti, futuro della professione. La terza sezione è dedicata ad alcune interviste ad imprenditori. Trovano poi spazio una raccolta di errori organizzativi negli studi professionali e una serie di riflessioni di vari relatori che si sono susseguiti ai convegni regionali. Chiude il lavoro una riflessione affidata all’attore teatrale Piergiorgio Piccoli.