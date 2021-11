Guadagni assicurati ma le vendite crollano

Conti in chiaroscuro per il Gruppo Renault nel terzo trimestre. Il fatturato scende quota a 9 miliardi di euro, in calo del 13,4% (-14% a tassi di cambio e perimetro costanti) mentre le vendite mondiali diminuiscono del 22,3%, a 599.027 unità. La casa automobilistica guidata da Luca De Meo prevede una perdita di circa 500mila veicoli nell’anno, di cui 170mila nel terzo trimestre, ma nonostante la crisi dei semiconduttori che sta frenando la produzione, conferma le previsioni di raggiungere un tasso di margine operativo nell’anno dello stesso ordine di quello del primo semestre. Renault punta anche a registrare un free cash-flow operativo positivo nel Ramo Auto per l’esercizio, esclusa la variazione del fabbisogno di capitale circolante. Il Gruppo francese continua a perseguire la politica commerciale lanciata nel terzo trimestre 2020, che ha portato ad un aumento della quota delle vendite nei canali più redditizi e ad un effetto prezzi positivo di circa 3 punti nel trimestre. «Le iniziative intraprese ci consentono di confermare le previsioni per l’anno, nonostante il deterioramento della disponibilità di componenti nel terzo trimestre», ha dichiarato Clotilde Delbos, Direttore Finanziario del Gruppo.