Attenzione: caduta marchi

Se davvero il brand (e soprattutto il valore che il mercato gli attribuisce) è uno dei fattori che determinano il successo di un’azienda, qualcosa, ultimamente, non sta andando per il verso giusto. Perché, paradossalmente, il brand, invece di mettere le ali agli affari, piuttosto sembra che stia diventando un macigno.

Il fenomeno è partito dagli scaffali della grande distribuzione: già da anni assistiamo a un lento, inesorabile declino del prodotto di marca. Negli ultimi 8 anni leader e follower (ovvero i brand dal secondo al quarto posto nella medesima categoria) hanno perso rispettivamente il 9 e il 3% di quota di mercato: nel 2013 insieme pesavano per 56% del carrello, oggi arrivano a malapena al 44%. A certificarlo sono i dati Nielsen, su cui Nomisma si è basata nel supportare l’Ufficio Studi Coop nell’elaborazione del “Rapporto Coop 2021 – Economia, Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”. A crescere sono altri segmenti di mercato: il free-from (cioè i prodotti “senza”: senza zucchero, olio di palma, glutine, ecc.) e il rich-in (gli “arricchiti” di proteine o di fibre, per esempio), segmenti in cui spesso è il prodotto a marchio dellala catena di grande distrubuzione, il cosiddetto private label, a rispondere meglio e con maggiore rapidità dei brand leader. Insomma, il progressivo declino della marca non è solo effetto dell’avvento dei discount (che oggi contano per il 20% delle vendite Gdo) e la perdita di quota delle grandi marche è controbilanciato perfettamente dalla crescita del private label (un +9% tra il 2013 e il 2021) e anche dai piccoli produttori (+3%), evidentemente più rapidi nell’intercettare le nuove mutevoli esigenze dei consumatori.

Che prestano sempre più attenzione all’etichetta: le indicazioni sull’origine e la provenienza del cibo sono determinanti per l’acquisto per il 39% degli italiani, per il 28% lo sono i valori nutrizionali e a seguire il metodo di produzione (per il 26%). In sostanza, gli italiani sembrano prestare attenzione crescente ai contenuti intrinseci dei prodotti e sempre meno delegano le loro scelte ad una incondizionata fiducia verso il brand e sono sempre meno disposti a pagare per i contenuti di pura immagine.



C’è persino uno standard Iso che misura il valore del brand

Fosse l’unico, il comparto alimentare, ad accusare il colpo, potremmo attribuirne la responsabilità all’accresciuta attenzione per il benessere. E invece a perdere quota sono un po’ tutti i brand, stando alle analisi di Brand Finance, che ogni anno classifica i 500 marchi di maggior valore nel mondo. Una roba seria: per stimare il valore dei brand Brand Finance utilizza la metodologia del ritorno da royalty conforme addirittura a uno standard Iso (il 10668, per essere pignoli, che stabilisce i requisiti per la valutazione economica del marchio). Il calcolo del valore del trademark tiene conto delle prospettive di fatturato, dei margini, dell’impatto delle marche nel settore specifico e della forza con cui il brand influenza le scelte dei clienti. E la forza del brand è il risultato di una analisi tra brand dello stesso settore a cui vengono analizzati gestione del marketing, i relativi ritorni in immagine e reputazione e le conseguenti business performance.

Quest’anno, per esempio, i 50 top brand italiani valgono complessivamente 125 miliardi di euro, meno della metà dei 50 principali brand francesi. Anno su anno complessivamente i marchi italiani presenti nella Brand Finance Italy 50 hanno perso il 12% di valore, soprattutto a causa delle perdite tra i brand dell’abbigliamento. «Il valore dei brand sta diminuendo un po’ per tutti per via del calo dei consumi strettamente legato al Covid», conferma a Economy Massimo Pizzo, managing director per l’Italia di Brand Finance. Prendiamo Gucci: con un valore di 13,28 miliardi, il brand di italiano di maggior valore perde comunque il 16,6%. «La riduzione del brand value dipende in parte da un indebolimento di quasi il 3% della forza con la quale influenza le scelte dei clienti rispetto ai competitor e in parte dalla crisi del Covid che ha colpito pesantemente l’abbigliamento di lusso», continua Pizzo, confermando comunque un brand rating AAA+. Anche Enel è in calo di quasi il 5% (a quota 10,18 miliardi di euro) «soprattutto a causa del Covid e in misura minore per l’indebolimento di quasi il 2% del brand. Ma Parmalat, con una perdita del 41%, Maserati in calo del 36% e Bottega Veneta che segna -30% sono i brand che hanno perso maggiormente valore anno su anno.



Anche all’estero la musica è un de profundis

Allargando lo sguardo oltreconfine (e alla classifica Global 500, che analizza i maggiori brand nel mondo), vediamo Louis Vuitton crollare dalla 109esima alla 123esima posizione, Chanel perdere una posizione (dalla 136 alla 137) ed Hermès due (dalla 154 alla 156). E nel segmento gioielleria e orologeria Cartier è passato dalla 123esima posizione alla 151esima e Tiffany dalla 362esima alla 345esima. Ma anche abbassandosi di categoria, la faccenda non cambia: Nike, che oggi è in 47esima posizione, nel 2020 era alla 39esima) e Adidas, oggi al numero 126 classifica, era al 108. Persino nel fast fashion l’andazzo vira nel segno della perdita di appeal dei brand: Zara ha perso undici posizioni ed è calata al 139esimo posto. E, tornando all’Italia, Tim, con una perdita del 17% è il brand che ha ceduto più valore, perdendo 54 posizioni.

«Fino ad oggi la maggior parte delle imprese italiane hanno focalizzato gli investimenti sulla qualità del prodotto, ma nel mercato attuale e futuro sarà sempre più difficile essere attraenti solo per la qualità; infatti la tecnologia favorisce sempre di più la diffusione di qualità elevata», continua Pizzo. «Oggi i consumatori sono sempre più attratti da brand che non si limitino ad esprimere qualità e sostenibilità del prodotto, ma da brand in grado di ingaggiare i clienti con una motivazione in grado di ispirarli. L’esperienza della pandemia ha accelerato l’esigenza in tutti noi nel cercare motivazioni più profonde in tutto ciò che facciamo. Molte grandi imprese italiane hanno compreso l’importanza nell’identificare e codificare uno scopo aziendale che non si limiti al profitto, ma che sia in grado di catalizzare l’attenzione e la fidelizzazione dei clienti. Ma mentre i grandi brand sono allenati e sanno come muoversi anche in contesti sfidanti, i brand intermedi sono i più deboli e sottovalutano il valore del purpose aziendale. Il mondo negli ultimi due anni è cambiato e la sostenibilità, per esempio, non è il punto di arrivo, ma quello di partenza: ormai siamo già oltre».



Houston, abbiamo un problema... di comunicazione al pubblico

Già, il purpose: comunicarlo efficacemente pare un’affare da Bianconiglio, perennemente in ritardo sulla tabella di marcia. Se tre indizi fanno una prova, quella decisiva è l’analisi di FutureBrand, che ogni anno rivede la posizione delle aziende della Top 100 per capitalizzazione stilata annualmente da PwC, riorganizzandole in base alla forza con cui sono percepite anziché rispetto alla loro forza finanziaria. Ebbene, l’Index di Future Brand offre un focus anche sui cosiddetti top fallers, i brand che hanno perso più posizioni in classifica rispetto all’anno precedente ed esplora le possibili cause della loro cattiva performance. «Si tratta sempre e comunque di aziende tra le Top 100 per capitalizzazione, lo scivolone riguarda dunque solo la percezione che hanno registrato come brand e non le loro attività», mette le mani avanti Francesco Buschi, strategy director di FutureBrand. Tra i brand che hanno performato peggio ci sono il colosso Royal Dutch Shell, che ha perso 44 posizioni rispetto all’edizione 2019, Novo Nordisk, azienda del settore farmaceutico che slitta di 37 posti insieme a un altro brand dello stesso settore, Roche, che perde 35 posizioni e si colloca al 62° posto in classifica, nonostante la casa farmaceutica durante le fasi critiche della pandemia abbia addirittura messo a disposizione gratuitamente l’anticorpo monoclonale Tocilizumab, (ma senza sbandierarlo ai quattro venti). Eppure, tutti e tre i brand avevano registrato un’avanzata nell’edizione 2019 dell’Index con risultati davvero lusinghieri. Se da un lato parte del risultato negativo di quest’anno può essere attribuito alla ricerca stessa che, come detto, si basa sulle percezioni che, come tali, possono essere per loro natura fluttuanti, resta da capire, per esempio, come in un anno in cui le società farmaceutiche ottengono grandi riconoscimenti nell’Index, ben due sigle del settore restano indietro. Le altre due imprese menzionate tra i top fallers sono BroadCom (- 41), settore della tecnologia, e SalesForce (- 37), leader del cloud computing. «Analizzando la valutazione ottenuta da ciascuno dei top five fallers rispetto ai 18 parametri di valutazione proposti dall’Index, si nota che tutti e 5 i brand hanno registrato un punteggio basso nelle dimensioni relative all’experience e al purpose», chiarisce Buschi. «Significa che l’immagine mentale che il pubblico ha di queste società non è consolidata, non si basa su un’esperienza considerata unica e rilevante. Lo prova il fatto che le cinque aziende tendono a fluttuare all’interno della classifica: un anno su e l’anno dopo giù senza che si siano verificati eventi negativi. È probabile che il legame che le connette con i loro target di riferimento si sia allentato proprio a causa di una maggior opacità di questi brand. In assenza di un chiaro purpose - lo scopo ultimo per cui un’impresa esiste e opera - dichiarato e messo in pratica con azioni coerenti lungo ogni touchpoint con i propri stakeholder, l’immagine di marca resta opaca, conosciuta sì, ma marginale rispetto alle vite delle persone», prosegue Buschi. «I brand che si sono creati un posizionamento solido, come Apple, per esempio; intrattengono uno scambio costante con i propri interlocutori e si impegnano realmente a offrire servizi e prodotti che possono fare la differenza, risultano più saldi nelle menti dei consumatori e pertanto meno soggetti a fluttuazioni. Attenzione», avverte lo strategy director di FutureBrand: «non stiamo parlando di semplice comunicazione, ma di azioni concrete unite a trasparenza e a una comunicazione efficace».

NIENTE PUBBICITA'? POI NON LAMENTIAMOCI DELLA BRAND UNAWARENESS

Se la pubblicità è l’anima del commercio, è lecito collegare la sofferenza dei brand all’andamento degli investimenti pubblicitari. Che negli ultimi dieci anni, incantati dalle sirene del web, si sono illusi di poter abbandonare i medie tradizionali fino al momento del sorpasso, avvenuto lo scorso anno, quando per la prima volta l’advertising online ha superato gli investimenti pubblicitari televisivi. Dati Nielsen alla mano, negli ultimi dieci anni (o meglio: dal 2010 al 2020) la tv ha lasciato sul terreno il 24,11%, cioè più di un miliardo di euro (gli investimenti sono passati da 4,28 miliardi di euro a 3,25), la carta stampata 887 milioni (passando da 1,55 miliardi a 663 milioni), con un calo del 57,2% e la radio il 25,33%. Complessivamente, in dieci anni gli investimenti pubblicitari sono calati del 32,98%: valevano 4,9 miliardi di euro nel 2020 rispetto ai 7,4 miliardi del 2010. Sarebbe ora di correre ai ripari e, a giudicare dalle proiezioni di Zenith, il centro media di Publicis Groupe, sembrerebbe che il messaggio sia - finalmente - arrivato forte e chiaro: Zenith, infatti, prevede sì una crescita del 9% per il mercato pubblicitario italiano nel 2021, con la tv che registrerà un +8,7% sul 2020 e con radio e cinema in recupero. Peccato, però, che il trend negativo della stampa, l’unica su cui il messaggio di marketing rimane - letteralmente - indelebile, non si arresti, per cedere ulteriore terreno a favore dei media digitali: secondo Zenith entro fine anni cresceranno dell’11,8% gli investimenti sul web, nell’illusione che quel secondo di fastidio digitale trasformi l’utente in un fedele cliente. Forse la lezione non è (ancora) bastata. (m.m.)