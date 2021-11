Target non aumenta i prezzi e le vendite esplodono

Target ha riportato guadagni trimestrali migliori del previsto mercoledì, mentre il Natale sembra essere arrivato letteralmente in anticipo per il rivenditore americano big-box. Carenze e ritardi sono destinati a scombinare le cose durante le vacanze, così gli americani hanno fatto del loro meglio per anticiparle. E Target è stato felice di aiutare: le vendite nei negozi esistenti dell'azienda sono salite più del previsto 10% nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Aggiungete le vendite online che sono arrivate al 29% in più, e Target ha visto le sue entrate complessive saltare di un 13%, cioè meglio del previsto. L'azienda ha aumentato le sue previsioni di entrate anche per questo trimestre. Si aspetta una stagione di festa così forte, infatti, che sta già facendo scorta di prodotti, assumendo lavoratori stagionali, ed espandendo le sue catene di approvvigionamento.

Target, come la maggior parte dei rivenditori al dettaglio, sta lottando con l'aumento dei costi di praticamente tutto, dai beni che vende ai salari delle centinaia di migliaia di persone che impiega. Ma ha fatto la nobile scelta di assorbire alcuni di questi costi più alti, piuttosto che passarli ai clienti e rischiare di perderli a favore dei rivali. Questo però ha spinto il margine di profitto dell'azienda verso il basso lo scorso trimestre, e ha fatto preoccupare gli investitori che scenderà ancora di più - una possibilità che li ha portati a mandare le sue azioni giù del 5%.

Lowe's ha pubblicato forti risultati trimestrali mercoledì, con il rivenditore di bricolage che ha annunciato che le entrate dei negozi esistenti erano del 2,2% più alte rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo è particolarmente incoraggiante, dato che il mercato del miglioramento della casa era in pieno sboom, allora. Lo slancio in corso potrebbe essere durevole perché gli acquirenti di case stanno ancora approfittando dei mutui a buon mercato per comprare nuovi appartamenti, certo, ma potrebbe anche essere perché - come sottolinea il CEO di Lowe's - circa il 45% delle case degli Stati Uniti sono ora di 40 anni o più vecchie, il che significa che ci sono un sacco di fixer-uppers da fare.