Su Tim Mario Draghi non può sbagliare per la terza volta. Non deve. Non glielo dirà nessuno così, a muso duro, ma la sfida di Tim per il premier più acclamato dagli italiana è questa, proprio questa. E un terzo errore sarebbe quello più grave, e il primo tutto e soltanto suo.

L’Opa cosiddetta amichevole lanciata da Kkr sul gruppo telefonico nazionale è la prova regina dei primi due. Gli americani, celebri per una storia di acquisizioni da fondo-locusta (quelli che comprano, spolpano e abbandonano), hanno offerto 43 miliardi di euro. Nel ’99 i cosiddetti “capitani coraggiosi” guidati da Roberto Colaninno e promossi da Massimo D’Alema allora premier, offrirono 50 miliardi di euro (ovvero, nelle lire ancora in circolo, 100 mila miliardi, “l’Opa più grande del mondo”). Peccato che li offrirono secondo uno schema dissimulatamente “a leva”, cioè contando sul fatto che sarebbe stata non la loro tasca a pagarli, ma la cassa prodotta dall’azienda acquistata, spremuta per produrre maxi-dividendi e non più destinata come necessario agli investimenti.

In quel momento lo Stato – ovvero il ministero del Tesoro e la Banca d’Italia, all’assemblea dei soci cruciale, in cui avrebbero potuto ravvedersi e dire no agli scalatori-distruttori, alzò le mani e “lasciò fare al mercato”, il Tesoro non utilizzò i poteri speciali che già aveva, e al suo timone come direttore generale c’era Mario Draghi. Ma nessun ragionamento tecnico, pur chiarissimo nella mente di chi stava preparando la “legge Draghi” sulla finanza, bastò a fargli dire no al premier del momento. E quello fu il secondo errore, micidiale: da quell’Opa Telecom non si è mai più ripresa: tanto che oggi, dopo 22 anni di gestione affannata (e pur capace, almeno l’attuale, come fu quella della fase Pirelli) e di ridimensionamenti, l’azienda vale il 15% meno di allora. Il primo errore era stato commesso nel ’97, con la privatizzazione: per un piatto di lenticchie di appena 26 mila miliardi, lo Stato liquidò ai privati la sua quota di controllo creando un ridicolo “nocciolino” di controllo guidato dagli Agnelli, che non avevano alcun interesse a svolgere un ruolo guida, e che infatti non seppero opporre alcuna resistenza agli scalatori. Ed anche allora, direttore generale del Tesoro era Mario Draghi.

L’unica esimente, in quei due casi, è che appunto la sua posizione, pur rilevantissima, non era quella politicamente responsabile. Nel primo caso, il ministro del Tesoro era Ciampi e il premier Prodi, i due costruttori dell’adesione dell’Italia all’euro sin dalla prima fase, concessione che l’Europa di fece pretendendo in cambio quella spoliazione che fu il patto Andreatta Van Miert, l’obbligo per lo Stato italiano di dismettere tutte le ricche partecipazioni statali che aveva, e che erano sé state spesso mal gestite ma avrebbero potuto esserlo assai meglio. Nel secondo caso, come si è visto, il premier era D’Alema, ma il ministro ancora Ciampi.

Stavolta la pratica è sulla scrivania di Draghi e il “comitato” annunciato, con i ministri Franco, Giorgetti e Colao non basterà per rendere collegiale una scelta che in ultima analisi è solo del premier. Inoltre ventidue anni di deprimente perdita di forza e di ruolo sono lì da vedere. E non a caso oggi la Cassa depositi e prestiti è dentro l’azionariato Tim, col 10%, in un ruolo di vigilanza e presidio, che questo è il momento di attuare, se la politica darà il via.

Chiariamo però: attuare la difesa dell’asset strategico che in ancora racchiude, che è peraltro ancora in massima parte lo stesso che venne realizzato con i soldi della Sip e della Stet quando il gruppo era statale, ovvero la rete telefonica nazionale in rame e fibra e la rete di telecomunicazioni internazionali, quella di Telecom Sparkle. Un asset unico e irripetibile, che oggi - meritoriamente – Open Fiber (società pubblica) sta estendendo e integrando ma che di base resta fondamentale. Ebbene, non si può nuovamente affidare un asset così prezioso a mani fisiologicamente orientate solo a realizzare e nel breve tempo possibile il massimo del guadagno.

E l’ora di riparare al malfatto e scorporare la rete nazionalizzandola, facendo così in extremis e a ritroso quel che è stato fatto in origine con le reti elettrica (Terna), del gas (Snam), delle ferrovie (Rfi) e degli uffici postali, altrettanto strategiche. La metà di Tim che resterebbe nelle mani del mercato è l’azienda di servizi, che peraltro potrebbe cedere, con la rete, anche una buona parte dei suoi debiti che un’impresa infrastutturale, quale sarebbe il ramo societario che venisse scorporato con dentro la rete, sostiene assai meglio nel tempo perché la resa di un’infrastruttura monopolista è molto più stabile e protetta dagli incerti del mercato e può meglio reggere il gravame degli interessi. Del resto Kkr è già socia al 35% dell’azienda (Fiber Cop) creata da Tim per custodire la rete. Quindi se cedesse la sua quota e Tim la propria allo Stato, il gioco sarebbe fatto.

Dunque Draghi non può limitarsi al “wait and see” che lasciò spolpare la Telecom dall’Opa del ’99. E non può sbagliare permettendo che l’azienda cada per l’ennesima volta nelle mani meno adatte, dopo quelle del “nocciolino”, degli scalatori, poi di Telefonica e oggi d Vivendi, due concorrenti interessati solo a fagocitarla o a paralizzarla. Tim è un’azienda che va rilanciata e protetta, non spremuta come un limone.