Imprese al servizio della cultura:l'Italia del Grand Tour

C’era un tempo in cui il bilancio sociale dell’impresa ancora non esisteva, non c’erano premi – né tanto meno certificazioni – e nessuno diceva ‘bravo!’ agli imprenditori che avevano cura della coscienza collettiva. E, S e G erano solo lettere dell’alfabeto, e mettere il piede nel sociale non aveva il benché minimo effetto sull’appetibilità dell’azienda. Eppure, già allora le imprese italiane si spendevano per la collettività grazie a fondazioni, progetti di beneficienza, borse di studio. Come Intesa Sanpaolo, che dal 1999 ha aperto quello che sarebbe stato solo il primo degli spazi espositivi delle Gallerie d’Italia, per regalare al pubblico il proprio patrimonio artistico e architettonico. Oggi le sedi sono tre, Vicenza, Napoli e Milano, e non si limitano ad accogliere la collezione permanente di Intesa, ma ospitano anche diverse mostre temporanee. A dimostrazione del fatto che il connubio cultura-impresa ha ancora tanto da offrire.

«Quando sei un grande professionista, sai anche che devi restituire qualcosa al tuo Paese in termini di cultura», ha detto il ministro Dario Franceschini all’inaugurazione della mostra Grand Tour. Sogno d’Italia da Venezia a Pompei, ospitata alle Gallerie d’Italia di Milano. «È il ‘give back’, un concetto che nel mondo anglosassone è ben presente, anche se in modalità differenti. In questo senso le fondazioni bancarie sono state da sempre importantissime per la diffusione della cultura nel nostro Paese». Che sia un caso che il periodo artistico che tutto il mondo ci ha invidiato e ancora oggi ci invidia, il Rinascimento, sia stato guidato e sostenuto proprio da quei banchieri dei Medici?

Anche Firenze d’altronde figura negli spazi della mostra, insieme a Roma, Napoli e Venezia, tappe imprescindibili dei viaggi di formazione dei giovani nobili europei. Tema dell’esposizione è infatti il Grand Tour, quel fenomeno sviluppatosi in Europa tra ‘600 e ‘800 che voleva la gioventù aristocratica soggiornare per un certo periodo in Italia. Scopo del viaggio: l’apprendimento. Osservare e conoscere quanto più possibile del Bel Paese, per farne tesoro una volta tornati in patria.

«Il turismo culturale, di formazione, è presente ancora oggi», ha fatto notare il sindaco di Milano Beppe Sala, presente all’inaugurazione. «Milano in questo senso è un centro importantissimo dal punto di vista architettonico. Gli architetti di tutto il mondo vengono qui per studiare la nostra architettura urbana, per vedere concretamente quello che studiano, e per approfondirlo ulteriormente. Il nostro compito in quanto rappresentanti delle istituzioni è facilitare questo tipo di turismo, assecondarlo, tramite progetti, infrastrutture e investimenti».

La mostra, in partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, è stata curata da Fernardo Mazzocca, Stefano Grandesso e Francesco Leone, e sarà visitabile fino al 27 marzo 2022. Circa 130 le opere esposte, tra dipinti, sculture e oggetti d’arte che dialogano tra loro per restituire l’immagine di quell’Italia amata e sognata da tutta Europa.