Apple, un anno d’oro nonostante i rifornimenti

In un attacco di panico rispetto ai ritardi della catena di approvvigionamento, gli analisti hanno ignorato la buona notizia contenuta nell’ultimo report di Apple: che cioè l'iPhone avrebbe riavuto anni buoni back-to-back per la prima volta dal 2014-2015. Ma in effetti è così. E in generale il 2021 è stato un anno esplosivo per Apple in ogni segmento e regione geografica.

Nonostante le vendite anormalmente buone di Mac e iPad nel secondo semestre, l'anno fiscale 2020 era stato un anno lento per gli standard di Apple (AAPL), ed è stato un modesto preludio al 2021, che inizia a ottobre 2020.

Apple ha avuto oltre un miliardo di dollari di entrate al giorno nell'anno fiscale 2021. Apple ha avuto oltre 100 miliardi di dollari in flussi di cassa operativi.

Tutto questo, più altri 3 miliardi di dollari, è tornato agli azionisti come dividendi o riacquisti di azioni.

Nel processo, al netto della compensazione delle azioni dei dipendenti, Apple ha ritirato il 3,2% delle azioni. Ne parleremo più avanti, ma è un tasso molto ridotto.

Tra R&S e capex, Apple ha investito 33 miliardi di dollari.

Apple ha venduto 54 miliardi di dollari in più di iPhone nel 2021 rispetto al 2020. Questo è un salto del 39%. È 27 miliardi di dollari in più rispetto al precedente record d'acqua, il 2018, un salto del 16%. Da solo, l'iPhone sarebbe all'ottavo posto nella Fortune 500 del 2021.

I servizi sono ora un business da 68 miliardi di dollari, in crescita del 27% anno su anno: da sola, la divisione si collocherebbe al numero 46 nella Fortune 500 del 2021. Anche Wearables è ora un business da 38 miliardi di dollari, in crescita del 25% per due anni di fila. Sarebbe al numero 83 di Fortune 500.

Mac ha avuto il suo miglior anno di sempre grazie al lavoro da casa, all'apprendimento a distanza e ai nuovi Mac M1. In crescita del 23% su base annua a 35 miliardi di dollari. Questo sarebbe al numero 89 della classifica Fortune 500.

L'iPad ha avuto il suo anno migliore dal 2013, anch'esso guidato dal lavoro a domicilio e dall'apprendimento a distanza. In crescita del 34% a 32 miliardi di dollari. Questo sarebbe il numero 99 della classifica Fortune 500.

Apple ha avuto prestazioni record in ogni regione monitorata, con una media del 27% superiore al precedente record.

Questa è stata soprattutto una buona notizia nella Grande Cina, dove gli anni fiscali 2019 e 2020 sono stati molto negativi, e sembrava che i giorni migliori di Apple lì potessero essere alle spalle. L'anno fiscale 2021 è stato in crescita del 16% rispetto al 2015, il precedente punto di massimo splendore. Lì devono ancora affrontare delle sfide.

In Giappone, dove i prodotti Apple sono enormemente popolari e godono dei loro più alti margini di profitto, Apple ha registrato 226 dollari di entrate e 102 dollari di reddito operativo per ogni uomo, donna e bambino. Questo è un margine operativo del 45%. Se tutti nel mondo fossero giapponesi, Apple avrebbe 1,8 trilioni di dollari di entrate.

Ma l'anno si è concluso con una piccola nota amara, con Apple che ha perso 6 miliardi di dollari di entrate per problemi di catena di approvvigionamento nel quarto trimestre, più di quanto avevano previsto tre mesi prima. Tutto qui: problema risolvibile.