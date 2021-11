Aifi aggiorna la guida “Le Sis in pillole”

Aifi, con la collaborazione della commissione tax & legal, ha aggiornato la guida “Le Sis in pillole”, un sintetico vademecum sugli Orientamenti di vigilanza e sul regime fiscale delle Società di Investimento Semplice.

Le Sis sono gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio che, in relazione alle loro ridotte dimensioni e complessità, rientrano nell’ambito di applicazione del regime semplificato per i gestori sotto soglia previsto dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi. Hanno come oggetto sociale esclusivo l’investimento in Pmi non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing) e di avvio dell’attività (early stage financing) e sono state introdotte nel DL 34/19 c.d. “decreto crescita”.

Tra le altre istanze portate avanti da Aifi si ricorda la richiesta di innalzare a 100 milioni di euro le attività gestite complessivamente da una o più Sis riferibili ai medesimi promotori; di prevedere un meccanismo di registrazione in un apposito albo presso la Banca d’Italia al posto di un processo autorizzativo nonché di estendere l’utilizzo di tale strumento a tutte le tipologie di investimenti in start-up e Pmi.