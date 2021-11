Quel tanto che basta per essere green

Né carne, né pesce. E proprio per questo destinata a risolvere, in maniera salomonica, i dilemmi, a quietare le paure. L’Audi Q3 45 Tfsi e (per gli amici Q3 plug-in) unisce un motore da 1,4 litri a benzina con 150 cavalli a un propulsore elettrico che, con le batterie completamente cariche, assicura (nelle migliori condizioni) un’autonomia di una cinquantina di chilometri. In questo modo riesce a sciogliere, come un fendente di spada, il nodo gordiano dell’alimentazione, una decisione che diventa, ogni giorno che passa, sempre più sentita da chi deve acquistare un’auto, ma anche sempre più difficile.

Certo, da una parte c’è chi la userà sempre a benzina e dall’altra chi, maniacalmente, cercherà di programmare ogni uscita in modo da usarla sempre, o quasi, a zero emissioni, ma la maggioranza la userà mischiando, come vengono, le due alimentazioni senza farsi tanti problemi, senza diventare matto andando alla ricerca di colonnine pubbliche. Chi la sceglie avrà un’immagine green, gli incentivi all’acquisto e la massima libertà che, alla fine, si paga solo con il peso delle batterie che si è costretti a portarsi in giro ogni volta che si avviano i motori. Il segreto dell’auto plug-in è tutto qui.

Poi naturalmente c’è il marchio, le rifiniture, lo status e, soprattutto, gli accessori, i servizi. E in questi ambiti la Q3 plug-in non ha nulla da imparare da nessuno. Solo per fare qualche esempio, il Suv compatto di Audi ha sistemi di assistenza alla guida derivati dai modelli di categoria superiore, come il pre sense front, che previene gli impatti con altri veicoli, pedoni e ciclisti, o l’ausilio al mantenimento della corsia e all’avviso di pericolo in corrispondenza dell’angolo di visuale cieco che sono dotazioni tutte di serie sin dalla versione d’ingresso, o l’adaptive cruise assist che supporta il guidatore regolando automaticamente la distanza dal veicolo che precede, o l’emergency assist che riconosce l’inattività del conducente, lo avvisa con segnali visivi, acustici e tattili e subentra alla guida rallentando la vettura fino all’arresto in corsia e attivando le frecce e la chiamata d’emergenza nel caso il guidatore non reagisca.

Ma è sui servizi che si vede la differenza, a cominciare dall’app myAudi che trasferisce i servizi Audi connect sullo smartphone per controllare lo stato della batteria e l’autonomia, avviare i processi di ricarica, programmare il timer, monitorare i consumi, gestire la preclimatizzazionee e pianificare itinerari visualizzando le stazioni di ricarica. Poi Audi ha cercato di agevolare l’accesso alle infrastrutture sia pubbliche sia private: ci si può rifornire d’energia grazie al servizio Audi e-tron Charging Service che garantisce l’accesso a oltre 200 mila colonnine pubbliche 26 Paesi europei con un unico contratto e un’unica card. A casa, invece, Audi propone un’unica soluzione di ricarica domestica 100% sostenibile con un pacchetto “all inclusive” prevede un sopralluogo gratuito, un preventivo lavori per l’installazione del sistema di ricarica oltre all’accesso a una tariffa flat 4,40 euro al giorno per ricaricare integralmente l’auto.

Il prezzo? Dipende dagli incentivi e dalla formula d’acquisto. Quello di listino arriva a 52.950 euro, ma è possibile scegliere anche Audi Value con un anticipo e il finanziamento di meno della metà del costo della vettura con una rata di 299 euro al mese che include, oltre all’assicurazione, il piano di manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi o 30 mila chilometri.