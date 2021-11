Addio ai salotti degli anni che furono, addio alle colazioni “riservate” che poi finiscono regolarmente sui giornali diventando notizia politica. La neo sobrietà di Mario Draghi ha permeato la grande borghesia romana, la cosiddetta intellighenzia già schiva di suo e oggi ancora più dedicata solo ad occasioni davvero importanti, perlopiù di stampo istituzionale e chic.

È successo l’altra sera al Teatro dell’Opera dove è apparso, radioso e in gran forma, il nuovo amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. Intorno a lui, immediatamente una folla gelatinosa di imprenditori o manager pronti alla facile ma sapiente lusinga e tante signore, in mascherina e tailleur griffato, ansiose di conoscere quello che tutti indicano come il vero re di Roma. Potente, anzi potentissimo, Fuortes è molto ricercato ma dosa le sue apparizioni al gontagocce preferendo solo incontri blindati e sostanzialmente dividendo il lavoro da tutto il resto.

Raccontano i bene informati che Carlo Fuortes, origini pugliesi evidenti nel temperamento netto ma schietto ai limiti (a volte) della brutalità avrebbe voluto andare alla Scala. Quello era il suo sogno e però quando è stato chiamato a ridisegnare l’assetto della Rai, principale azienda editoriale del Paese, non si è sottratto, anzi. Ha indossato la divisa e si è messo a disposizione del servizio pubblico. La sua dote principale, sostengono ambienti di palazzo Chigi, è l’essere impermeabile alle “raccomandazioni” o alle garbate pressioni. Draghi lo ha conosciuto un giorno prima di nominarlo e anche i rapporti tra lui e la politica sono importanti alla più assoluta libertà. Funzionerà questo schema nella politicizzata Rai? Ai posteri l’ardua sentenza.

Intanto, il cambio di passo si vede, eccome. E proprio da quel modo sobrio di approcciare le cose che ormai appartiene ai salotti romani. La regina indiscussa è lei, Sandra Carraro che resta tale appunto per il suo stile inconfondibile. Sandra è donna di intelligenza rara e con le sue amiche vere, una tra tutte le brava Simona Agnes, neo consigliere di amministrazione della stessa Rai, parla poco di politica. I loro discorsi sono sempre abbastanza filosofici, riferisce una fonte che chiede di restare anonima, mai un riferimento all’attualità, per così dire. Diversi erano i salotti al tempo di Maria Angiolillo, la splendida signora che nel sontuoso villino Maria a Trinità dei Monti ha fatto e disfatto governi, vertici di aziende e segreterie di partito.

Oggi quel modo draghiano di concepire le relazioni - solo fatti, niente chiacchiericcio- ha forgiato la mondanità di ritorno post pandemia. Basta guardare alla Festa del cinema di Roma dove mai come quest’anno il gossip è stato assente. “Segno dei tempi, ma un segnale sicuramente interessante” commenta la giornalista Concita Borrelli, autrice di tanti successi Rai (a partire da Porta a Porta di Bruno Vespa) nonché scrittrice, osservatrice di costume e compagna del principe Fulco Ruffo di Calabria.

Andare alla sostanza, aggiunge la bellissima Concita, è un dovere. Abbiamo tanti progetti, mille obiettivi, un Paese da rimettere in piedi dopo la pandemia covid 19 e non c’è tempo da perdere. Le colazioni elegantissime tuttavia non passano mai di moda. Le organizza la magnifica Marisela Federici nella sua fantastica magione sull’Appia La Furibonda. Ma il parterre è selezionatissimo e poi c’è la padrona di casa che è garanzia di privacy integrale. Che cosa chiedere di meglio nell’’epoca della Draghi politik?