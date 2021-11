Non “solo” sharing

Dopo la quotazione al Nasdaq di Helbiz, l’azienda italo-americana leader della micromobilità ha presentato in anteprima mondiale il prototipo Helbiz One, il primo monopattino elettrico Helbiz destinato alla vendita.

Dallo sharing, quindi, che rimane il core business di Helbiz, al mondo del retail, «un’opportunità in cui vediamo grandi margini di crescita, soprattutto per il primo prodotto made in Italy di questo settore», come ha dichiarato Emanuele Liatti, Chief Product Officer di Helbiz, durante la nostra intervista. Helbiz One è, infatti, un mezzo che nasce da una collaborazione con un’eccellenza italiana: Pininfarina, l’emblema dello stile italiano nel mondo.

Il manager italiano ha voluto porre l’accento sugli aspetti cardine di questo nuovo prodotto, che sarà il primo di una lunga serie di mezzi elettrificati. «Helbiz One sarà disponibile sul mercato nel corso del 2022. Abbiamo aperto pochi giorni fa la prevendita sul nostro sito con un anticipo di soli 15 dollari. Per coloro che si prenoteranno offriamo inclusa nel prezzo anche l’assicurazione. Vanterà caratteristiche che spiccano in un mondo di monopattini tutto uguale, soprattutto a livello di design, ma anche a livello tecnico, garantendo una migliore guidabilità e una maggiore sicurezza per il cliente».

La nascita di questo nuovo prodotto, inoltre, avrà una ricaduta positiva su tutto il settore della micromobilità

La partnership con Pininfarina a questo proposito è strategica: «un brand che rappresenta italianità e design è la prosecuzione naturale di un filone che Helbiz ha deciso di seguire, garantendo un percorso premium a un Marchio che è nato per distinguersi», afferma Liatti.

Con un peso di circa 15 kg, Helbiz One avrà un ammortizzatore all’anteriore e uno al posteriore, che consentiranno più comfort al guidatore. Più comodità, ma anche più illuminazione, grazie alla luce a led, davanti e dietro, con indicatori di direzione luminosi integrati, un unicum nel segmento. A questo si aggiunge il sistema bluetooth che mette in comunicazione il monopattino e lo smartphone attraverso una app dedicata, capace anche di guidare l’utente verso la destinazione. A completare il pacchetto ci sono le 3 modalità di guida: eco-city-sport.

Caratteristiche al top per un prodotto Made in Italy, «perché sostenibilità vuol dire anche produrre il più possibile a km zero, affidando il lavoro ai produttori locali, per di più con la qualità italiana» sostiene Liatti, sottolineando ulteriormente quanto sia importante la sostenibilità secondo Helbiz. La nascita di questo nuovo prodotto, inoltre, avrà una ricaduta positiva su tutto il settore della micromobilità, poiché il design che caratterizza il concept Helbiz One si estenderà alla nuova gamma di mezzi che Helbiz continuerà a offrire agli utenti in free floating, proponendo un family feeling che gli permetterà di distinguersi dalla “massa”.

È di Helbiz la più grande ghost kitchen internazionale. Helbiz Live è l’unica piattaforma dedicata alla Serie B nel mondo

Anche in questo ambito la tecnologia che verrà implementata sarà fondamentale per “educare” gli utenti ad un utilizzo più sicuro del servizio. Il Cpo di Helbiz traccia, infatti, quella che sarà una linea futura: «I sistemi di telecamere che abbiamo intenzione di integrare sul prodotto saranno in grado di aumentare ancora di più la sicurezza e la funzione di decoro urbano».

Un’attenzione alla sicurezza più che necessaria, che mostra l’interesse nei confronti della collettività e della sana collaborazione con le amministrazioni nazionali e locali, permettendo di avere una crescita del servizio in piena condivisione con tutti i player in campo.

Sull’argomento Liatti ha poi chiosato così: «La presentazione di Helbiz One a livello globale intende mostrare le attività del nostro piano industriale. È un prodotto straordinario, che dimostra come stiamo crescendo in modo solido, permettendoci di essere alla continua ricerca di talenti e generare nuovi posti di lavoro. E tutto questo si affianca alle recenti unità di business: Helbiz Kitchen ed il canale di intrattenimento Helbiz Live, che stanno riscontrando un notevole successo».

Il futuro è la grande sfida di Helbiz, che ovviamente non si ferma qui. «A piccoli passi partiremo dal monopattino appena lanciato per la vendita, cui seguirà il rinnovamento del monopattino sharing. Poi ci sposteremo sulla e-bike e su uno scooter, sempre elettrico, entrambi dedicati prevalentemente alla condivisone a noleggio», afferma Liatti, non nascondendo l’interesse e il pensiero di «ampliare la gamma prodotto con mezzi a quattro ruote prettamente cittadini e 100% elettrici».

Il Chief Product Officer di Helbiz ha chiuso con una visione del brand sul futuro: «I prossimi 10-20 anni saranno caratterizzati dall’elettrificazione. Noi siamo nati con l’elettrico e proseguiremo su questa strada, poiché non si inquina solamente a livello di emissioni del mezzo di trasporto, ma anche a livello di produzione, dove l’utilizzo di materiali riciclati farà la differenza, e anche dal punto di vista dell’inquinamento acustico, con i mezzi a batteria che offrono una silenziosità senza pari. Anche la nostra Helbiz Kitchen segue questa filosofia con una cucina tutta elettrica, i materiali in carta e gli scooter elettrici. La strada è quella giusta».

Tante sfide future e tanti nuovi servizi innovativi seguiranno alle iniziative di successo già in essere come Helbiz Kitchen ed Helbiz Live, che già oggi permettono una diversificazione del business, fondamentale per rendere sempre più forte il Gruppo. La prima rappresenta un servizio che nasce per rivoluzionare il mondo del food delivery. Helbiz Kitchen è la più grande ghost kitchen a livello internazionale, una nuova business unit dedicata alla preparazione e alla consegna a domicilio di piatti e portate. La cucina, i mezzi e il dipartimento di Information Technologies sono di proprietà di Helbiz, con l’intero personale assunto dall’azienda stessa.

Tutto si basa su una gigantesca cucina di quasi 2.000 metri quadri situata nel cuore di Milano e su un servizio di delivery che sfrutta la collaudata esperienza nella mobilità elettrica di Helbiz, usando la stessa app e permettendo a tutti coloro che vi accedono di ordinare nello stesso momento, con un’unica consegna e un’unica transazione, sei tipologie di menu differenti: pizza, hamburger, poke, insalata, sushi e gelato (quest’ultimo prodotto da Alberto Marchetti).

Un servizio premium, garantito da un personale qualificato di circa 80 persone, tra chef, aiuto cuochi, buyer e butler. Questi ultimi, veri e propri maggiordomi, oltre alle consegne a domicilio su scooter elettrici, si occuperanno di offrire un’esperienza da ristorante di alto livello.

Tutt’altro settore, invece, per Helbiz Live, la piattaforma dedicata alla trasmissione per tre anni dell’intero campionato calcistico della Lega di Serie B: 20 squadre e fino a 390 partite a stagione, tra regular season, playout e playoff. Un servizio over the top fruibile attraverso smartphone, tablet, pc e smart tv, utilizzando tecnologie cutting edge e infrastrutture consolidate, per garantire gli standard qualitativi più alti. In pochi mesi, sono molte le partnership di eccellenza come Amazon Prime, Fox Sport, e le più recenti con Nfl e la Federcalcio Tedesca per la German Cup.

Innovativa anche la formula di abbonamento, che combina grazie al cashback la mobilità con l’intrattenimento digitale. Questo tipo di sistema permette la fruizione dei contenuti a fronte di un costo mensile di 5,99 euro al mese, dei quali 4 euro torneranno al cliente come credito da utilizzare per la micromobilità di Helbiz. Meccanismo valido anche per l’abbonamento annuale.

A PROPOSITO DI HELBIZ

Helbiz nasce il 16 ottobre 2015 a New York ed è la prima azienda a introdurre il modello di sharing con monopattino elettrico in Italia già nel 2018. A gennaio 2019 stipula un’accodo con Telepass, consentendo il noleggio e il pagamento degli e-scooter direttamente su Telepass Pay. In seguito, l’azienda stringe una partneship con Moovit volta a integrare lo sharing di Helbiz nella rete di trasporto pubblico esistente. Dopo mesi di continua crescita, nel maggio 2020 nasce Helbiz Unlimited, l’abbonamento che permette viaggi illimitati di 30 minuti sui mezzi disponibili allo sharing. Il 2021 è un anno importante per Helbiz: l’azienda acquisisce MiMoto e nasce l’ecosistema integrato Helbiz è l’unica azienda europea del settore che offre tre tipi diversi mezzi elettrici ai suoi utenti - monopattino, bicicletta, motorino - e la possibilità di scegliere il veicolo ideale a seconda della necessità di spostamento.

Nel giro di pochi mesi, sempre nel 2021, lancia prima Helbiz Kitchen e poi Helbiz Media, continuando a diversificare le sue linee di business. Nel mese di agosto avviene il debutto ufficiale in borsa, con la quotazione al Nasdaq, la prima azienda di micromobilità a farlo.