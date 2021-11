La “moneta” circolare che fa girare l’economia reale

Creare un mondo di collaborazione reciproca fra le imprese attraverso il credito compensativo come base per far circolare più rapidamente tra di esse beni e servizi, aumentando i loro fatturati e limitando l’uscita di moneta verso i fornitori, sostenendo in tal modo l’economia reale. È il sogno visionario di in-Lire, la prima startup nativa digitale nel mondo dei circuiti di moneta complementare nata nel 2017 a Torino e diventata nel frattempo SpA che poggia sull’utilizzo del credito commerciale, adoperato come “moneta” (non sostituitiva dell’euro, ma appunto ad esso complementare) per pagare beni e servizi tra le imprese che fanno parte del circuito. Tutte le aziende aderenti hanno la possibilità di fare acquisti che vengono poi compensati da vendite: possono infatti comprare ciò che gli serve immediatamente, andando a debito (entro i limiti del fido concesso, che non produce interessi), per poi pagare gli acquisti effettuati con ciò che fanno, cioè con le loro prestazioni o i loro prodotti, non andando così a intaccare la propria liquidità in banca. Un circuito che sta crescendo rapidamente attraendo al suo interno sempre più membri. Ma vediamo col suo fondatore (insieme con Marco Negro) e presidente Romi Fuke in cosa consiste esattamente e quali sono le novità e le prospettive di questo innovativo meccanismo che in qualche modo rivoluziona l’attuale modello economico, di cui il Covid ha scoperchiato in maniera piuttosto violenta tutte le falle.



Il credito compensativo è destinato a crescere sempre di più in futuro?

Oramai è consolidato nella testa delle persone che avere una moneta in più, parallela all’euro, sia di vitale importanza soprattutto per le imprese e gli imprenditori. Una moneta che non si tesaurizza come avviene per l’euro o per le recenti criptovalute, una moneta che serve a sostenere l’economia reale sempre più in difficoltà, soprattutto dopo i recenti accadimenti dovuti al Covid. Il credito compensativo in-Lire elimina le storture del mondo euro e aiuta le aziende a far circolare più rapidamente beni e servizi tra di loro, aumentando i loro fatturati e limitando l’uscita di moneta euro verso i fornitori.

Se volessimo spiegarlo nel modo più semplice possibile a una persona che non ci capisce molto al riguardo, cosa potremmo dire? Quale il valore aggiunto di questo sistema?

Il circuito permette attraverso la sua rete di imprese di intercettare il potenziale inespresso di ognuno di esse e di metterlo a disposizione delle altre generando così un fatturato aggiuntivo. Questo fatturato aggiuntivo viene regolato in moneta complementare in-Lire e riutilizzato per acquistare a sua volta beni e servizi che altrimenti si sarebbero pagati in denaro, limitando in tal modo l’esborso di euro. Il credito come concetto nasce quando un’azienda fornitrice emette una fattura di vendita. Se è il credito lo strumento di pagamento, il cliente deve poter andare a debito. Da questo semplice concetto nasce il credito reciproco in-Lire. Il credito di alcune imprese permette ad altre di indebitarsi e quindi di dar loro la possibilità di finanziare costi e/o investimenti e un domani di poter ricambiare andando loro a saldo attivo. La sostenibilità del modello sta proprio nel fatto che migliaia di imprese possono reciprocamente sostenersi e svilupparsi grazie alla rete. I valori aggiunti come si intuisce sono molteplici: finanziari (trattengo preziosa liquidità, utilizzo un affidamento a tasso zero), economici (fatturo di più), relazionali e commerciali (conosco nuove imprese e imprenditori), di marketing (fidelizzo i clienti), sociali (rimettendo al centro il lavoro e le persone, e lavorando nel circuito ricollego l’economia al territorio), di sostenibilità (il credito è mutuale e reciproco). La forza del circuito è rappresentata dai suoi imprenditori, che hanno capito che il mondo è cambiato e che rimanere da soli non paga. Con il circuito si dà vita ad una network economy dove la rete è in grado di sostenersi ed aiutarsi.

Come si entra nella community? Ci sono dei requisiti particolari?

Il requisito più importante è la mentalità dell’imprenditore, lo cerchiamo visionario, aperto al cambiamento e socialmente capace di creare relazioni. Il circuito in-Lire non è per tutti, ma non è chiuso a nessuno.

In pentola bollono diverse cose, quali le novità più imminenti?

Da quando è nata, in-Lire ha segnato il passo diventando la prima moneta complementare “elettronica”: è stata la prima nel settore a lanciare un’app geolocalizzata per meglio fruire dei servizi degli iscritti vicini all’utente, è stata la prima a lanciare plugin e Api (interfaccia di programmazione delle app, ndr) per interconnettere e-commerce e app di terze parti con il sistema di pagamento “Pago in-Lire” e così in pieno lockdown è riuscita ad effettuare oltre seimila transazioni online con consegna a domicilio di food e generi di prima necessità.

Oggi vogliamo integrare il mondo del credito compensativo con i sistemi di pagamento più tradizionali, attraverso l’open banking, che, grazie alla normativa europea sui sistemi di pagamento Psd 2, ha aperto a nuovi scenari ed opportunità. A tal fine abbiamo stretto recentemente una partnership con Bflows, realtà fondata da imprenditori cagliaritani, che ben conoscono il mondo della moneta complementare, che ci permetterà di integrare attraverso una piattaforma di open distribution servizi finanziari integrati, compreso un innovativo sistema di intelligenza artificiale che consentirà la regolazione delle fatture con un nuovo concetto di network finance, finalizzato a diminuire gli insoluti e migliorare la bontà dei crediti in portafoglio. Uno strumento che avvicinerà il mondo bancario con quello del circuito in-Lire.

Quali obiettivi vi ponete nel breve e medio termine?

Attualmente, dopo i primi tre anni di vita, il circuito in-Lire è cresciuto in modo esponenziale superando i 700 iscritti attivi, oltre 15 milioni di crediti transati per un fatturato aggiuntivo per i nostri iscritti di quasi 24 milioni di euro da inizio attività e con oltre mille operazioni al mese. Ora, vista la giovane età dell’azienda, più che confrontarci con il passato – anche se è stato estremamente effervescente visti i tre aumenti di capitale, la trasformazione in SpA, i ragguardevoli numeri di crescita – siamo proiettati ad immaginare il prossimo futuro: duemila iscritti entro fine 2022 e cinquemila entro il 2024. Inizieremo a sviluppare il circuito non solo per crescita organica ma anche attraverso operazioni di m&a di aziende concorrenti. Questo è un modello che funziona quando il paniere di beni e servizi è estremamente vario, in quanto è fondamentale poter spendere il credito compensativo incassato da altri iscritti, pertanto oltre a selezionare le giuste aziende da inserire nel circuito è importante crescere velocemente. Siamo ambiziosi ma anche consapevoli di aver messo a terra un “metodo” e un modello finanziariamente ed economicamente sostenibile che ci hanno permesso di crescere sani, ottenendo in questi tre anni di vita il miglior rating aziendale del settore.

Siete intanto diventati anche società benefit...

Sì, da luglio in-Lire è diventata società benefit e ha intrapreso nel corso di quest’anno un cammino fatto di azioni ad impatto positivo e sostenibile che possano avere una ricaduta sul territorio, l’ambiente e le persone. Siamo fortemente convinti che l’attività che promuoviamo sia di grande sostegno per l’economia del territorio, ma abbiamo voluto fare di più. Promuoverla attraverso un obiettivo chiaro, pubblico, perchè dichiarato in statuto e soprattutto misurabile. Siamo consapevoli che l’innovazione debba essere sostenibile per noi e per gli altri e che nel nostro ruolo di gestori del circuito di imprese che rappresentiamo abbiamo una grandissima responsabilità.

