Dopo un'attesa durata due anni, Manhattan ha dato il benvenuto a una nuova splendida struttura sulla scena alberghiera della Grande Mela. NH Collection New York Madison Avenue, il primo hotel di NH Hotel Group in Nord America, è pronto ad accogliere i suoi ospiti e i turisti che dall'8 novembre possono di nuovo arrivare a NY, anche dall'Italia. In seguito alla ristrutturazione che ha trasformato l'edificio in un meraviglioso hotel, basterà entrare nella hall per essere portati indietro nel tempo e rivivere uno dei periodi più iconici di questa mitica città.

Situato in una struttura ispirata all'architettura neorinascimentale degli anni '20, l’hotel sprigiona tutto il suo spirito creativo, il suo fascino e l'incredibile vivacità che si respirava ai tempi dell'Epoca d'oro della pubblicità. NH Collection New York Madison Avenue conduce gli ospiti nell'inconfondibile atmosfera della Madison Avenue degli anni '50 ma con tutti i comfort del nuovo millennio. Il suo stile è spiccatamente europeo: rivela un tocco di elegante eclettismo e echi nostalgici del passato, caratterizzando tutte le aree comuni della struttura e invitando a viverne l’atmosfera conviviale. Calde e accoglienti aree relax intorno a caminetti e spazi di lavoro tranquilli, ma decorati con vivaci elementi, sono solo alcuni dei punti di forza della lobby.





Situato tra i più iconici grattacieli dello skyline di New York, l’hotel offre la maggior parte delle 288 stanze della struttura con una spettacolare vista sulla città. La Suite Presidenziale, con un’incredibile terrazza affacciata sull'Empire State Building, regalerà un punto d'osservazione inedito dal quale respirare l'autentica anima newyorkese. Le suite e tutte le stanze deluxe, arredate con eleganti mobili realizzati in legno di noce, mettono a disposizione degli ospiti tutti gli accessori e i prodotti migliori del brand NH Collection, garantendo un comfort di altissimo livello.



Hugo Rovira, Managing Director di NH Hotel Group per il Sud Europa e gli Stati Uniti, dichiara: “Siamo davvero felici di aver raggiunto questo importante traguardo. L'inaugurazione del primo hotel NH Collection - brand upper-upscale del Gruppo - ci permette di far conoscere la nostra proposta di valore in città. Il nuovo NH Collection New York Madison Avenue incarna al meglio lo spirito di questo concetto: un'attenzione eccezionale e meticolosa verso i dettagli, servizi premium, prodotti innovativi e di altissimo livello e tecnologie all'avanguardia combinati per dar vita a un'esperienza senza eguali.”





NH Collection riesce ancora una volta a essere un'affascinante fonte di ispirazione per gli ospiti che desiderano arricchire il soggiorno con esperienze uniche. Proprio per questo, NH Hotel Group sceglie sempre per le proprie strutture zone strategiche e particolarmente attrattive delle città, nel cuore di quartieri eleganti e poliedrici. Non è quindi un caso che NH Collection New York Madison Avenue sia situato in una delle aree più vivaci ed entusiasmanti di Manhattan, nei pressi di quei luoghi iconici che hanno reso New York una delle principali destinazioni del mondo.

Oltre ad essere in una posizione strategica per raggiungere comodamente a piedi la Grand Central Station, Times Square, Bryant Park o Broadway, NH Collection New York Madison Avenue consente di recarsi in pochi minuti nei distretti più esclusivi e dinamici, come il quartiere di tendenza NoMad. Nelle vicinanze si trovano anche le boutique più alla moda di Madison Avenue e le mete più autentiche e famose dello shopping di lusso come Saks 5th Avenue, Bloomingdale’s e Macy’s Herald Square.

Inoltre, proprio perchè per NH Hotel Group è fondamentale che gli ospiti possano vivere esperienze uniche - contraddistinte da piccoli ma esclusivi dettagli capaci di fare la differenza e rendere un soggiorno NH Collection qualcosa di davvero straordinario - NH Collection New York Madison Avenue mette a disposizione dei propri ospiti un Guest Relation

esperto e capace, in grado di soddisfare qualsiasi tipo di necessità ed esigenza.

Fiore all’occhiello che consente a NH Collection di spiccare tra le proposte del Gruppo è l’offerta gastronomica sempre creativa, sana e di alta qualità accompagnata da una proposta beverage selezionata con la massima cura. NH Collection New York Madison Avenue punta a coinvolgere e a far socializzare i propri ospiti nel suo elegante cocktail bar, gustando deliziosi drink, miscelati con cura e creatività, secondo l'autentico stile di Manhattan.