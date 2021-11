«Il benessere non è più un lusso per pochi»

In collaborazione con

La pandemia, che ha messo in ginocchio moltISSIMe imprese attive nel comparto del fitness e del wellness, che si sono viste ridurre drasticamente il proprio giro d’affari, non ha minimamente scalfito Gs Loft, l’azienda creata da Giacomo Spazzini, che continua a macinare risultati su risultati. Con una sola parola d’ordine, anzi due: innovazione e visione, verso un futuro che ha nella salute e nel benessere a 360 gradi una grande opportunità di business. A patto che non si trascurino pochi, ma importantissimi dettagli, che ci spiega proprio il fondatore del club d’eccellenza di consulenza per la preparazione fisica e mentale nato a Desenzano del Garda.

L’Oms ha dichiarato questo il decennio dell’healthy ageing: la salute e il benessere a 360 gradi sono il futuro del business?

La salute oggi è il vero lusso e deve essere sempre più condiviso e a portata di tutti perché le persone capiscono sempre più quanto sia importante prevenire, piuttosto che curare. Perchè, dunque, accontentarsi di rimanere in uno stato di forma psicofisica “base” quando si potrebbe stare molto meglio sentendosi pieni di energie, sicuri di se stessi e prestanti a ogni età? Certo è molto difficile per una persona orientarsi nella giungla di prodotti e professionisti improvvisati, ma sempre più bisognerà imparare a riconoscere i servizi di alto livello per mantenersi in piena salute e a informarsi correttamente in ottica “multicanale”. Valutando cioè tutti i touch point online e offline che l’azienda, il club, i centri o i professionisti propongono attraverso i loro siti Internet, Google, social, recensioni e testimonianze di persone reali che hanno provato il servizio.

Che consigli possiamo dare a chi vuole investire in questo settore? Quali i trend del comparto più promettenti?

Il settore è florido, ma anche abbastanza saturo, a partire dalle idee e dai servizi on e offline, per cui è sempre più difficile differenziarsi. Trovare pertanto un’idea differenziante è fondamentale per non fallire, come la maggior parte delle startup in questo settore, dopo due-cinque anni. Serve molto studio, ragionare su dati e numeri, andare oltre i servizi online low cost e standardizzati proposti da modelli e modelle o influencer. Vincerà sempre più la personalizzazione, i programmi fatti su misura per ciascun cliente.

Che è la filosofia di Gs Loft.

Siamo il primo ed unico club di consulenza fisico per la trasformazione di corpo e mente. Abbiamo creato un concept innovativo per rendere l’esperienza di ogni cliente unica e inimitabile. Utilizziamo un approccio cucito su misura su ogni cliente: abbiamo creato un’equipe multidisciplinare formata da un team di nutrizione, fitness advisor, psicologi e mental coach. Figure altamente specializzate che lavorano in sinergia garantendo il massimo della personalizzazione con percorsi di allenamento e nutrizione specifici per ogni cliente. Il tutto in spazi fisici di lusso che incarnano l’idea di benessere, costruiti con materiali naturali che favoriscono il relax e combattono lo stress.

I vostri programmi personalizzati partono addirittura dal Dna...

Sì, con il test del Dna siamo in grado di valutare aspetti importanti per la corretta progettazione del percorso: allergie, intolleranze e assimilazione di nutrienti, prevenzione delle patologie cardiovascolari, neurologiche e metaboliche, valutazione della predisposizione a sport di potenza o di resistenza e lo stato infiammatorio generale. Non solo. Attraverso il test del microbiota, identifichiamo, per esempio, eventuali stati di squilibrio o disbiosi intestinale che limitano il corretto assorbimento dei nutrienti, che possono ostacolare il dimagrimento o l’incremento della massa muscolare e della performance sportiva.

Come ha influito la pandemia sull’azienda?

Positivamente, abbiamo avuto più pressione nel migliorare i processi, abbreviando così i nostri tempi di evoluzione. Non è stato facile, ma tutto dipende sempre da come si affrontano i problemi. Nel giro di una settimana abbiamo convertito l’azienda in servizi online e innovato la nostra customer experience. Abbiamo chiuso il 2020 con un fatturato del +90% rispetto all’anno precedente, chiudendo il bilancio delle diverse società con cui operiamo nel mondo del benessere con quasi 2 milioni di fatturato, con un utile del 26%. Il 2021 chiuderemo, sempre col network delle nostre società, con quasi 3 milioni di fatturato, con un utile sempre del 26%; considerata la mole di investimenti in digitalizzazione dei processi, è un ottimo risultato, essendo in fase di startup. Nel 2022 amplieremo anche spazi e servizi dell’headquarter Gs Loft di Desenzano del Garda e inizieremo il processo di espansione nazionale e internazionale del brand.



