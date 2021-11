Il lavoro giornalistico al centro della comunicazione, soprattutto di quella aziendale. Con un compleanno speciale che, in questo 2021, festeggia le 25 primavere di attività. Quella avviata da Headline nel 1991 è stata una piccola rivoluzione. Fondata su verità dei fatti, verifica delle notizie, correttezza dell’informazione. Le moderne ‘media relations’, iniziate - ormai un quarto di secolo fa - inserendo nel mercato la nuova figura del mediatore giornalistico, in grado di lavorare tra chi ha qualcosa da far sapere e le varie testate cartacee, radio, tv, agenzie o web. Protagonisti della storia sono Leonardo Bartoletti e Riccardo Benvenuti. Oggi Headline lavora in modo ‘ sartoriale’ nella comunicazione aziendale, di eventi, di prodotto e nella realizzazione editoriale. Oltre che nella gestione di canali comunicativi social e web, nelle pubbliche relazioni, nelle relazioni istituzionali e nell’advertising, con clienti come Rai, Poste, Terna, British American Tobacco, Menarini, Lamborghini, Acea, Thales, El.En., Chopard, Aci, banche ed istituzioni. Headline ha la sua sede operativa a Firenze, uffici e collaboratori a Roma e Milano ed un network che consente di lavorare direttamente in qualsiasi parte d’Italia. Oltre ad una sede a Parigi, dove Headline e’ stata protagonista di un progetto Unesco e Fondazione Bocelli. Poi, ancora, Germania, nell’ambito del Salone dell’Automobile di Francoforte, Svizzera, Spagna e Regno Unito, dove - a Londra - è presente una figura professionale di Headline.



