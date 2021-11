Nell’ ultimo mese è stato affrontato il tema del caro utenze e di come agevolare le famiglie attraverso interventi governativi. Vorremmo però rispondere a domande che un utente medio si pone.



Quanto costa un kilowattora?

Il valore di un kilowattora varia in concomitanza al mercato energetico di appartenenza, alla società che eroga il servizio e all’offerta sottoscritta. L’importo è visibile nella seconda pagina della bolletta con l’espressione “spesa per la materia energia”. Le tariffe monorarie prevedono un unico prezzo dell’energia, mentre le tariffe biorarie prevedono prezzi diversi in base al momento di utilizzo. Con la Delibera Arg/elt n.122/11, l’Aeegsi ha disposto per i clienti domestici che possiedono un contatore elettronico riprogrammato sulle 3 fasce di consumo, l’introduzione di tre diverse fasce di consumo: Fascia 1 (F1): dal lunedì al venerdì, ore diurne: dalle 8 alle 19; Fascia 2 (F2): dal lunedì al venerdì, ore intermedie e serali: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, compreso il sabato dalle 7:00 alle 23:00, e festività nazionali escluse; Fascia 3 (F3): dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 7, ore notturne. Domenica e festivi: dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, e la domenica e i festivi tutta la giornata, weekend e festivi. Le tariffe biorarie spesso includono le fasce 2 e 3, e sono indicate con le formule Fascia 2-3 o Fascia 23.

Quanto consuma una famiglia italiana in energia elettrica?

Come viene indicato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas una famiglia che possiede i classici elettrodomestici: frigorifero, forno, lavastoviglie, lavatrice, tv e pc consuma mediamente 2700 kWh all’anno. Ci sono molteplici fattori che intervengono su questa valutazione come: classe energetica dell’immobile, numero di persone e fasce orarie di consumo.

Come poter allora risparmiare e gestire al meglio le proprie utenze?

Exagono ha elaborato un servizio dedicato agli agenti immobiliari che potranno far risparmiare a chi acquista una nuova abitazione. Attivando i servizi della società un’agente immobiliare può fornire 10 anni di luce inclusa, ad ogni cliente, che sono l’equivalente del consumo medio di una famiglia italiana per 10 anni di materia energia. In altri termini con la Card Exagono si ha a disposizione 27.000 kWh o 2700 kWh/anno per 10 anni attivando Luce e Gas. Una soluzione che mira a migliorare i servizi offerti da chi opera in campo immobiliare e che agevola famiglie che affrontano la spesa più importante della propria vita: l’acquisto di un abitazione.



https://exagono.it