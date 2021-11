L'euforia e i conti con la realtà

È passata sotto traccia, rispetto alle due spine nel fianco della prossima manovra economica, cioè quota 100 e nuovo Reddito di cittadinanza. Ma l’azzeramento della “Patent Box” e la sua sostituzione con una misura fiscale che genererà entrate per l’erario, anziché costi, la dice lunga. Se ne discuterà in Parlamento, perché Confindustria spinge per una revisione della norma, ma il succo è che l’insieme di sgravi fiscali introdotti dal governo Renzi nel 2014 sui ricavi provenienti dallo sfruttamento di brevetti, software con copyright e altri beni immateriali protetti da proprietà intellettuale decadrà.

Secondo il Parlamento europeo – senti chi parla – sarebbe una norma fiscale asimmetrica che favorirebbe l’Italia a trattenere entro i suoi confini dei flussi di denaro che altrimenti sarebbero andati all’estero. Un’asserzione del genere in un’Unione che tollera al suo interno paradisi fiscali come Irlanda e Lussemburgo è surreale.

Ma questa del patent box è una questione marginale rispetto al più generale tema della sostenibilità – tanto per usare una parola ricorrente – della politica economica italiana nel prossimo quadriennio, quello nel corso del quale dovranno arrivare dall’Europa i 185 miliardi del Recovery plan che ancora mancano all’appello (24 sono già arrivati) contemporaneamente riprendendo la strada del rigore nei conti. Certo, se la crescita economica dovesse continuare, come ci auguriamo, ad incrementarsi a ritmo veloce, tutto andrebbe meglio: crescita del Pil significa crescita del gettito tributario anche ad aliquote discendenti, e maggior gettito significa avanzo primario del bilancio statale e dunque riduzione di quel debito pubblico che a fine 2021 dovrebbe raggiungere il 159% di rapporto rispetto al Pil. Ma la crescita di quest’anno – che dovrebbe attestarsi tra il 5,9% e il 6% rispetto al 2020 – non avrà così neanche recuperato il livello del 2019, visto che nel 2020, a causa della pandemia, il Pil era crollato del 9,5%.

Dunque la sensazione di euforia, quasi “di leggera follia” che si respira in queste settimane, e che S&P ha suggellato per la maggior gloria del governo Draghi migliorando l’outlook del nostro Paese, non ha fondamenta solide. Non consideriamo l’eventualità assai concreta che le tensioni sui prezzi degli ultimi mesi finiscano prima o poi con l’indurre un sia pur lieve rialzo dei tassi d’interesse che si riverbererà siul costo del debito: è un’eventualità che dipende dalla politica monetaria delle banche centrali e la Bce dovrebbe essere molto cauta prima di rimetter mano a quella leva. Limitiamoci a guardarci dentro casa.

Le riforme annunciate dal governo Draghi sono tutte da sostanziare di regole precise e poi da attuare, e non sarà il governo Draghi a farlo. Piacciono, anche all’Europa, e questo ci serviva, oggi. Ma dovranno diventare un modo nuovo di gestire la giustizia civile, e al riguardo non c’è alcuna avvisaglia; un nuovo modo di gestire la pubblica amministrazione, e non se ne vede germoglio. C’è un enorme lavoro da fare e, esecutivo Draghi a parte, non si identifica alcuna forza politica affidabile, al riguardo.

È come se nessuno avesse più voglia di prendere in considerazione i mali endemici del Paese. Come se la pandemia li avesse guariti, mentre invece li ha solo messi in secondo piano, ponendo però le premesse per un loro ritorno amplificato, amplificato dalla voglia di rivincita che chi più chi meno tutti noi proviamo.

Vogliamo parlare dell’evasione fiscale? Non solo quella del baretto di provincia ma quella di tanti grandi e grandissimi contribuenti? E vogliamo parlare del lavoro nero? E vogliamo parlare dei falsi invalidi? E dell’abusivismo edilizio? E delle truffe sui contributi di tutti i genere, a cominciare dal reddito di cittadinanza? Insomma: chi ha la faccia tosta di affermare che il rapporto tra lo Stato e i cittadini sia miracolosamente guarito dai suoi mali endemici grazie alla credibilità di Mario Draghi? Non diciamo sciocchezze.

Perciò, e come sempre: cogliamo le opportunità del momento, mettiamo a punto i processi, informatizziamoci, sviluppiamo prodotti e mercati contando sulle nostre forze. Poi se davvero l’Italietta della retrovia europea che ci affliggeva fino al gennaio 2020 sarà sostituita da un’Italia di serie A non solo nello sport ma anche nell’economia, tanto meglio. Per ora è lecito chiedersi se l’euforia di questi giorni sia figlia di un’illusione o nasca dalla realtà.