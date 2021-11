Il paradosso dell’energia, fonti fossili mai così odiate mai così care

Se c’è un Grande Vecchio del capitalismo mondiale, ha l’Alzheimer. Solo un demente poteva ridurre il pianeta nel paradosso economico-ambientale nel quale è stato ridotto. Il paradosso – evidenziato da una delle celebri copertine dell’Economist pochi giorni fa – è quello di dover velocissimamente e drasticamente abbattere le emissioni di gas serra, responsabili del riscaldamento globale, e insieme dover alimentare una forte ripresa economica con energia crescente senza riuscire a trovare nessuna fonte energetica migliore del carbone, la più inquinante!

I prezzi delle fonti enegetiche fossili sono ai massimi. I tempi di sviluppo delle rinnovabili sono lenti. Che si fa?

La risposta tecnologica è evidente, e si chiama nucleare sicuro. In Italia ha osato dirlo soltanto il ministro Cingolani, scienziato e “impolitico”, nell’imbarazzo generale. Contro il nucleare nei decenni precedenti e soprattutto dopo l’incidente di Fukushima si è levato uno ostracismo “no-nuke” pari solo, per insipienza e nevrotica violenza, all’ideologia no-vax. Certo che una centrale nucleare che sprigiona una fuga radioattiva nuoce, uccide, fa disastri. Ma il clima che cambia per colpa delle emissioni da energie fossili, indispensabili ancora oggi e per chissà quanti anni ancora, alla civiltà e allo sviluppo dell’uomo, ne farebbe di peggiori. Ma le lobby dell’energia fossile hanno certamente soffiato sul fuoco del no-nuke, ed oggi hanno in pugno l’economia mondiale come non mai, mentre i governi blaterano di green e Greta fa il broncio.

Forse siamo fuori tempo massimo. Forse nemmeno il nucleare sicuro potrebbe essere potenziato nei brevissimi tempi che sarebbero necessari. E però è una strada da tentare.

Il nostro Eni è avantissimo, con i suoi esperimenti sulla fusione a confinamento magnetico. Speriamo. (s.l.)