Caso Whirpool, allora i “fetentoni” avevano le loro ragioni su Napoli!

È impressionante il coro di critiche che la Whirpool – colosso americano degli elettrodomestici – subisce sui social e sui media per la linea dura che sta sostenendo a Napoli per non revocare le sue decisioni: chiudere l’impianto, che occupa ancora 320 lavoratori, offrendo loro 85 mila euro (cinque annualità) per andarsene o, in alternativa, essere trasferiti a Varese, con in più un piccolo incentivo.

Bordate ad alzo zero da tutti, perfino da una parte della stampa di destra, che semmai aggiunge alle critiche contro l’azienda critiche simmetriche contro i governi che negli ultimi tre anni, dall’apertura della crisi, hanno impapocchiato sul tema soluzioni inattuabili, sia in campo privato che in campo pubblico, dove Invitalia dovrebbe subentrare ma, al momento, non è ancora riuscita a decidere se e come.

Ebbene: le cose forse non sono così semplici. A rischio di pernacchie e minacce, vediamo se anche i “fetentoni” hanno le loro ragioni. E diciamolo subito: ne hanno, eccome.

L’impianto di via Argine, a San Giovanni a Teduccio – una frazione di Napoli che mezzo secolo fa era ancora comune a sé stante – è un pozzo di perdite da sempre. Sedici milioni all’anno: perché le linee produttive, tarate per gli elettrodomestici “bianchi” di lusso, insistono su una fascia di mercato satura e comunque tarata su costi di produzione inferiori. È una fabbrica nata male, realizzata nel ’57 da Giovanni Borghi, patron della Ignis di Varese, ma con i soldi della Cassa per il Mezzogiorno.

Ora fermiamoci un momento a riflettere. Siamo nel ’57. Il debito pubblico non è un problema. Il disastroso fallimento dell’intervento pubblico nel Sud non è neanche ipotizzato. La Cassa per il Mezzogiorno investe, investe e investe.

Borghi costruisce l’impianto a cuore leggero: tanto mica paga lui. E nell’epoca d’oro del consociativismo clientelare, ad essere assunti non sono né i più brillanti né i più volenterosi. Si dice fossero in prevalenza raccomandati. Circostanza indimostrabile, eppure verosimile.

Aggravante: l’impianto viene progettato sotto il segno della grandeur. Si pensa di affidargli una grande capacità produttiva. Si immagina di produrvi modelli di superlusso. E quando, dopo una decina d’anni, il vento gira e gli elettrodomestici diventano “il grande malato” del sistema, perché ormai le case degli italiani si sono tutte dotate degli automatismi minimi necessari, la crisi inizia, per non fermarsi più.

Quanto a Whirpool, forse oggi rimpiange la strategia seguita, e certo non lo dice: ma è stata propizia, e molto, per l’Italia. Il piano industriale che oggi bolla d’infamia Napoli, considerandolo uno stabilimento non più profittevole né suscettibile di essere rianimato, ha portato negli stessi anni di questa interminabile rissa sindacale a un forte incremento occupazionale. Anzi: l’incremento netto dell’occupazione industriale italiana targata Whirpool è andata perfino oltre il piano. All’inizio della strategia, i dipendenti di Whirpool in Italia erano 4000, oggi sono – compresi 700 interinali – circa 5600. Quindi i “fetentoni” assumono: dove possono, dove ritengono che abbia senso, assumono. Insomma, fanno gli imprenditori privati in un Paese del libero mercato.

L’azienda dal 2015 ha investito in Italia oltre 800 milioni di euro; e in particolare, dal 2018 – cioè di nuovo all’avvio dell’attuale piano industriale - oltre 280 milioni di euro (più dei 250 milioni previsti inizialmente).

La previsione per il 2021 è di produrre oltre 5 milioni di pezzi, in linea con quanto previsto, e in rialzo rispetto al 2020. E nonostante gli sganassoni che ha beccato, sul caso Napoli, sia dai sindacati che da un paio di governi, continua a credere nell’Italia tanto che nel luglio scorso ha deciso di fare un reshoring, avviando una nuova produzione di congelatori a pozzo nel sito di Siena, che prima era dislocata in Cina, e che servirà il mercato nordamericano, andando a completare la capacità produttiva disponibile.

Come dire che se non è filo-italianità è masochismo.

E allora? Allora è semplice: a Napoli, nonostante i tre anni di scontri e trattative, non s’è trovato un solo investitore privato disposto a rilevare baracca e burattini. Sarà senz’altro colpa di Whirpool, quanto meno il non averci pensato dieci volte prima di investire lì, visti i risultati che altrove l’azienda invece riscuoteva e riscuote, di segno completamente diverso. Ma sarà poi colpa solo dell’azienda?

Peraltro, diciamolo: 5 annualità di stipendio netto o un posto di lavoro in un paese civile che si chiama Varese non sono alternative ignobili per il personale. Certo: è meglio restare a vivere dove si è nati. Ma i tempi sono cambiati, e non in meglio.

C’è poi la chicca: la questione giudiziaria, anzi giuridica, sollevata dai sindacati, che hanno denunciato l’azienda per comportamento antisindacale, perdendo.

«Il decreto del Tribunale di Napoli ha riportato la vicenda Whirlpool nel perimetro dei fatti e del diritto che la riguarda, depurandola della narrazione distorta che ha contributo ad affossare il dialogo sindacale e la ricerca di una soluzione in questi anni», commenta Alessandro Paone, giuslavorista dello studio Lablaw, che segue questa vicenda sul piano dottrinale ma che è impegnato in altre vertenze analoghe: «Sul piano tecnico – continua – viene certificata dalla sentenza l’assenza di una condotta antisindacale da parte della società, sulla semplice osservazione che l’azienda non ha mai assunto impegni di non chiudere Napoli, e viene anche certificato che il sindacato non ha mai subito limitazioni alla sua legittima iniziativa. Insomma, sul piano sostanziale il decreto deve far riflettere: dichiara il fallimento della linea del sindacato, che si è sottratto al suo ruolo naturale per aggrapparsi alla politica, una politica che intervenendo nella relazione con i lavoratori ha avvelenato le relazioni sindacali inquinando processi per cui esistono leggi che funzionano e sono volte proprio alla ricerca di soluzioni concrete per le persone».

«Il tribunale di Napoli – conclude Paone - ci ha fatto capire che l’uso politico delle crisi aziendali è una pericolosa abitudine che va fermata restituendo alle aziende e ai sindacati la gestione di questi processi, perché la politica non ha né le competenze né la sensibilità sociale (né i poteri, né i soldi, ndr) per metterci mano, cercando solo e soltanto di guadagnare tempo con strumenti a carico dei contribuenti che non aiutano il riassorbimento delle persone nel mercato del lavoro. La politica dovrebbe concentrare le sue forze nelle sedi parlamentari per riformare il sistema di politiche attive, questo sì che sarebbe di aiuto in questi processi per il futuro».