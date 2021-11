Acklins, Bahamas: nell’isola dei profumi

Sognare l’acqua cristallina di un atollo è sintomo di pace e serenità interiore, spiegano gli esperti che studiano la psiche. Il mare delle Bahamas, che non ha confronti per colore e trasparenza, consente di trasportare questo desiderio dall’inconscio alla realtà di una vacanza… da sogno. Sulla superficie di acque chiare, o nel profondo blu di immersioni più impegnative, il mare è il protagonista assoluto, insieme alla natura e alle numerose tracce della storia, dell’architettura, delle tradizioni locali. Relax, buona cucina, o romantiche fughe su isolotti deserti, sono alcune delle tante opzioni possibili. E se Nassau e Paradise Island sono il movimentato centro del divertimento, dello shopping e della cultura bahamiana, fra le isole dell’arcipelago ve ne sono alcune che possono ancora offrirvi il senso e l’emozione della scoperta. Acklins è una di queste isole, più appartata, meno conosciuta, ma non per questo meno attraente. Il silenzio avvolge la bellezza del paesaggio, esaltando dettagli umili quanto inestimabili: il colore vivo delle corolle degli ibisco, la bellezza di una conchiglia, la meraviglia di un uccello mai visto prima.

La popolazione locale, allegra e accogliente, non supera i 600 abitanti: questa è la loro casa, ma sono tradizionalmente ospitali e quando chiedono “come stai”… lo stanno chiedendo per davvero. Molti di loro decorano i propri giardini con le innumerevoli conchiglie che sono disseminate su alcune delle lunghe distese di sabbia bianchissima. Lungo Pompey Bay Beach l’antico sito dei Lucayan (i nativi precolombiani) è uno dei più importanti tesori archeologici delle Bahamas. Altri siti più piccoli sono stati scoperti dagli archeologi del National Geographic a Samana Cay, a sud di Spring Point. A sud ovest di Acklins, Castle Island– un tempo covo di pirati - è famosa per il suo faro bianco, costruito nel 1867, mentre a est, i Plana Cays sono una riserva protetta della biodiversità, dove iguana autoctone e le “hutie” sono difese dal rischio di estinzione. Ideale per una vacanza all’insegna dell’ecoturismo, di spiagge dove il distanziamento sociale è l’elemento naturale tipico di grandi spazi, e di ambienti selvaggi, Acklins offre quanto di meglio in fatto di pesca, escursioni in canoa, bird-watching, attività subacquea e snorkeling, esplorazioni delle grotte e trekking fuori dai sentieri più battuti. Frutti selvatici, cactus e piante medicinali si nascondono fra i cespugli. Il gelsomino e molte piante locali hanno un così forte aroma da aver meritato ad Acklins l’appellativo di “fragrant island”, l’isola profumata. Tra queste ce n’è una un po’ speciale con un nome simpatico ed esotico insieme, che sembra quello di una danza caraibica: la Cascarilla. Si tratta di una pianta preziosa (Croton eluteria), un arbusto con rami la cui corteccia, aromatica e dal sapore amaro, simile a quello della china, è impiegata in medicina e nella preparazione di liquori e cocktail famosi in tutto il mondo.

Ad Acklins la raccolta della cascarilla è una fonte di reddito e di lavoro, tanto che a questa pianta è stato dedicato l’Acklins Cascarilla Heritage Festival, con tanta musica e artisti locali quali Nita Ellis & Julien Believe, sfilate di moda, balli, giochi, animazione per i bambini, dimostrazioni di cucina, concorsi artistici e speciali attività che includono, tra l’altro, visite alla Portland Slave Plantation e il tour di un parco ecologico.



Come arrivare: da Nassau è possibile raggiungere Acklins con Bahamasair due volte alla settimana

Dove alloggiare: bahamas.com/hotels

Per ulteriori informazioni sui criteri d’ingresso visitate:

bahamas.com/travelupdates

Per organizzare il viaggio e il soggiorno rivolgetevi alla vostra agenzia viaggi di fiducia.