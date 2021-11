La logistica americana decolla, Ups macina utili

Ups ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto e la società leader nella logistica americana si è detta quasi pronta a consegnare decine di migliaia di lavoratori a un domani migliore.

Il boom delle consegne sembra andare ancora forte sulla scia dei vari blocchi, e UPS non ha lasciato che la giornata andasse in bianco: l'azienda ha aumentato i suoi prezzi, così come ha spostato la sua attenzione sui suoi clienti commerciali più redditizi. E mentre la rivale FedEx ha ammesso il mese scorso che sta lottando per trovare autisti, Ups - che offre i salari più alti del settore - è rimasta relativamente indenne dalla carenza di manodopera. Tutto ciò potrebbe spiegare perché il profitto dell'azienda è aumentato di un migliore del previsto 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e perché gli investitori hanno fatto salire le sue azioni del 7%.

Ups è fiduciosa che le buone notizie continueranno ad arrivare: la società ha aumentato le sue previsioni di profitto per questo trimestre. In effetti, si aspetta che la stagione festiva sia così impegnativa che sta pianificando di assumere 100.000 lavoratori in più per soddisfare l'aumento della domanda festiva. Nessuna sorpresa, quindi, che abbia appena alzato anche il suo piano di spesa per l'intero anno...

Le aziende che comprano ora e pagano dopo stanno facendo altrettanto bene dal boom dell'ecommerce, il che potrebbe essere il motivo per cui Square e PayPal sono entrate recentemente in azione comprando rispettivamente Afterpay e Paidy. E martedì è stato il turno di Stripe, che ha annunciato di aver stretto un accordo di partnership con la svedese Klarna. Dovrebbe essere una vittoria per tutti: permetterà a Stripe - l'azienda privata più preziosa della Silicon Valley - di aumentare le sue vendite offrendo ai commercianti online modi più flessibili di prendere i pagamenti, e Klarna di aumentare esponenzialmente il numero di venditori che può raggiungere.