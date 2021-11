Digital marketing per Pmi, asse Velvet, Piramis e Vodafone

“Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”. Non è solo uno dei principali capitoli del Pnrr, ma il circolo virtuoso che permette alle aziende di investire nella digitalizzazione dei loro processi, per generare innovazione in grado di aumentare la loro competitività, riducendo i costi e aumentando il fatturato. In questo contesto, il digital marketing, cioè l’insieme delle attività che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali di marketing attraverso l’uso integrato di tecnologie e canali digitali sul web, ed in particolare sui social network come Facebook e Instagram, riveste un ruolo chiave per acquisire nuovi clienti e migliorare le relazioni con loro.

“Stiamo progressivamente uscendo da una pandemia che è stata, per il sistema industriale del nostro Paese, un vero e proprio stress test, un momento di riflessione “forzato” che ha obbligato tutte le aziende - dalle più piccole, alle realtà più grandi - a ripensare alla gestione delle proprie attività e a ricercare nuove modalità di comunicazione e di contatto con i propri clienti”, sottolinea Bassel Bakdounes, Ceo e founder di Velvet Media, agenzia di marketing e vendita online, riconosciuta dal Financial Times e dal Sole 24 Ore come una delle aziende col più alto tasso di crescita in Europa nel triennio 2018/2020.

Per supportare le Pmi in questo percorso di trasformazione, Velvet Media ha avviato uno dei più ambiziosi progetti di digital marketing del nostro Paese, siglando un accordo strategico con Piramis Group, il più grande partner di Vodafone Italia, presente su tutto il territorio, con più di 60 sedi e store e con una struttura di mille persone con la quale gestisce più di 60 mila aziende clienti.

“Questa partnership strategica - dichiara Bakdounes - ci permette di portare sul mercato il connubio perfetto tra la migliore tecnologia disponibile e un innovativo approccio consulenziale per le PMI, studiato nell’academy di Velvet Media con Piramis”.

“Per una efficace trasformazione digitale non sono sufficienti l’acquisto o la vendita di tecnologia”, sottolinea Davide Possi, CEO di Piramis Group, azienda recentemente insignita del premio Sustainability Award da parte di Forbes. “Servono servizi di consulenza in grado di guidare passo passo le PMI che spesso non hanno ancora tutte le competenze necessarie per cogliere i benefici dell’innovazione. È necessario coniugare le grandi opportunità di automazione e abbattimento dei costi offerte dall’intelligenza artificiale, con un nuovo modello organizzativo studiato per estendere alle PMI, asse portante del nostro Paese, l’approccio consulenziale sino ad oggi riservato solo alle grandi aziende”.

La digitalizzazione delle imprese italiane rappresenta, quindi, anche una grande occasione per creare nuove professionalità in un settore in forte espansione come quello del digital marketing, con una ricaduta positiva sul tessuto socioeconomico; una nuova sfida imprenditoriale per le due aziende ma anche una nuova occasione per portare valore al nostro Paese.

Nell’ambito di questo progetto è stata aperta un’importante selezione, su tutto il territorio, di digital marketing consultant, aperta a chi desidera mettersi in gioco, crescere e collaborare con una realtà ambiziosa che vuole ridefinire il modo di fare consulenza alle PMI. Per chi vuole diventare un Marketing Hero, il riferimento con le posizioni aperte per le quali candidarsi è su www.velvetmedia.it.