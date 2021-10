Tutte le Tesla del mondo non salveranno il pianeta

La data, in effetti, è fortemente simbolica: il 14 luglio scorso. Quel mercoledì la Commissione europea ha preso la decisione “rivoluzionaria” di vietare al più grande sistema industriale del Vecchio Continente, che occupa milioni di addetti e produce la quota più alta di Pil, di continuare a produrre automobili con motori termici (quello messo a punto nel lontano 1886 dal tedesco Carl Benz) a partire dal 2035. Al suo posto (nell’ambito del piano “Fit for 55”) solo vetture con motori elettrici come quelli dell’americana Tesla che al momento resta l’unico vero imbattuto campione industriale del settore con i suoi 765mila veicoli prodotti dal 2014 ad oggi.

Vedremo quante “baby Tesla” riuscirà a far nascere in Europa la strabiliante decisione di Bruxelles, dicevamo, di liquidare in 15 anni appena l’industria dell’auto europea, quella che è stata il motore, come spiegheremo più avanti, della rinascita post-bellica e poi dello sviluppo nei famosi (e indimenticabili) “Trente Glorieuses”, gli anni del benessere diffuso in tutto il Continente.

Per ora, nel mondo globale, di “baby Tesla” se ne contano una decina, tutte nate come start-up (anche con i quattrini di hedge fund e i miliardi di dollari raccolti con arrischiate operazioni di collocamento in Borsa) tra la Cina e gli Stati Uniti. Con una sola, decisiva, differenza: solo le “piccole Tesla” cinesi sono riuscite, finora, a vendere mini-stock di autovetture come la Li Auto di Pechino che ha raccolto 1,3 miliardi di dollari con l’Ipo a Wall Street e venduto 32.600 vetture nel 2019 e 38.700 nel 2020. Numeri minimi, come si vede.

E non sempre gli è andata bene ai cinesi, anche se la Cina, cioè il partito comunista di Xi Jing Ping, ha più volte dichiarato di voler diventare il primo produttore di auto elettriche (oltre che di batterie grazie all’abbondanza delle cosiddette “terre rare” indispensabili). La Nio, per esempio, dopo aver costruito una fabbrica nella città di Hefei, a est di Pechino, aver venduto 43mila auto elettriche nel 2020 e raccolto un miliardo di dollari alla Borsa di Wall Street, è miseramente fallita (con 800milioni di perdite) e per salvarla è dovuto intervenire la municipalità di Hefei, come se il Comune di Torino fosse intervenuto a salvare la Fiat nell’era pre-Marchionne. Perdono anche la XPeng (27mila auto elettriche, 900 milioni di fatturato e 420 di perdite) e la Aiways che però può contare sul sostegno finanziario del suo azionista principale, quella Tencent, colosso dei giochi on-line, cliccatissimi dagli adolescenti, che il governo di Pechino ora vuole mettere sotto tutela spaventato com’è dal troppo successo delle Big Tech.

Nella terra della Tesla, gli Usa, le cose vanno anche peggio. Nessuna vettura elettrica è ancora uscita dalle catene di produzione della Rivian, della Lucid, della Fisker, della Lordstown, della Canoo, della Faraday Future. Quest’ultima, basata in California come la Tesla, dopo un primo fallimento e la fusione con una Spac, ha annunciato per la fine dell’anno il lancio di un bolide elettrico da 200mila dollari, la FF91: 2.400 vetture nel 2022 (se la promessa sarà mantenuta) e 38.600 l’anno dopo. Il prezzo di questo modello della Faraday (che, come la Tesla, porta il nome di un grande fisico studioso dell’elettromagnetismo, l’inglese Michael Faraday) pone alcuni problemi non secondari per lo sviluppo del settore.

Il primo è quello dell’approvvigionamento perché l’elettricità che fa muovere le Tesla (quella che c’è già e quelle che verranno) da qualche parte dovrà essere prodotta e non tutta potrà arrivare dal vento e dal sole (a meno che non sia di origine nucleare ma questo apre altri scenari di polemiche globali come si può immaginare).

Il secondo Le Monde lo ha definito “une défi sociètal”, una sfida sociale che i governanti, quelli nazionali e quelli che stanno a Bruxelles, non possono ignorare o nascondere sotto le belle dichiarazioni pro-ambiente (dalla Cop 21 di Parigi le sentiamo a ripetizione). Bongré malgré, fa notare il quotidiano francese, la vecchia automobile è stato il simbolo dell’emancipazione delle classi medie negli anni ’50 e ’60 (in Francia con le piccole Citroën e la mitica R4 Renault, in Italia con le Fiat 500 e 600). Non erano ecologiche, inquinavano (due terzi dell’inquinamento da CO2, va detto, è causato dal traffico), ma erano uno straordinario strumento di libertà, indispensabile nelle zone rurali e nelle città piccole e medie sprovviste di servizi pubblici di trasporto.

Con l’auto elettrica, che ha un prezzo cinque volte maggiore di una utilitaria o di una piccola berlina (50-60mila euro) con il motore a diesel o a benzina, tutto questo non sarà più possibile. L’auto (elettrica) tornerà ad essere un bene di lusso, riservata alle classi agiate. Ecco la “défi sociétal” con cui fare i conti. E su cui aprire un grande dibattito pubblico. Si spera meno ideologico di quello che ha impedito all’Italia di avere una sola centrale nucleare mentre in Francia e Svizzera se ne costruivano a decine. Sarà un caso se oggi gli ambientalisti più consapevoli e competenti considerano il nucleare “energia pulita”?