I fondi in fuga dalla Cina fanno rotta su Mumbai

A inizio 2021 era opinione comune tra gli esperti che la Cina avrebbe guidato la ripresa dei mercati dopo l’uscita dall’emergenza Covid-19. Al contrario, complice il ritorno della variante Delta, sia l’indice Csi 300 di Shanghai e Shenzhen che la Borsa di Hong Kong, da febbraio in poi si sono tinti di rosso: l’aumento dell’inflazione e delle materie prime, più i problemi logistici creati dalla congestione dei porti hanno frenato la formidabile macchina produttiva del Paese. Poi, con l’estate, ha preso corpo un robusto cambio di rotta della politica governativa: stop al principio che “arricchirsi è rivoluzionario”, come aveva sostenuto Deng Xiao Ping, sì alla dottrina di Xi Jing Ping del “benessere comune” che, nei fatti, si è tradotta in un giro di vite nei confronti delle società Internet, delle scuole private, dei giochi elettronici e di altri status dei più ricchi che devono restituire alla società parte della ricchezza accumulata in questi anni.

Il cambio di rotta ha preso in contropiede gli esperti delle grandi case internazionali su cui è piovuta in testa la tegola di Evergrande, il gigante immobiliare di Shenzhen gravato da 306 miliardi di debiti in dollari, a grave rischio di default per non aver onorato l’interesse di alcuni bond, tra cui la cedola del 23 settembre dell’obbligazione scadenza marzo 2022 che a gennaio veniva offerta ad un rendimento appetitoso: il 13,7%. Un affarone, a prima vista. L’immobiliare cinese appariva un investimento sicuro e redditizio, capace, nel caso di Hong Kong di moltiplicare i prezzi per tre in poco più di dieci anni. In particolare, poi, il colosso Evergrande con i suoi 800 enormi cantieri distribuiti su 220 città del Celeste Impero sembrava senz’atro “troppo grande per correre il rischio di fallire”. E così, segnala Reuters, i fondi di Amundi e di Ubs si sono ritrovati esposti rispettivamente per 93 e 83 milioni di dollari sui bond a rischio, assieme ad altre primarie case come BlackRock e Fidelity che pure vantano tra i consulenti i migliori esperti della Cina. Insomma, anche i migliori sbagliano. O forse no, perché la stagione giusta per puntare su Shanghai, in particolare sui fondi legati alle azioni A-shares potrebbe essere questa, visti i prezzi depressi.

Situazione opposta per l’altra grande potenza asiatica: l’India che, per la verità, non aveva goduto della stessa pubblicità della Cina. Eppure, nonostante la violenza con cui il Covid -19 ha devastato il sub continente, Il listino di Mumbai ha vissuto finora un altro anno eccezionale dopo i buoni risultato del biennio 2019/20. E così, a fronte di un calo del 18% circa delle Borse cinesi, da febbraio l’indice indiano registra un guadagno superiore al 20%. A favorire il rialzo è stato l’afflusso di capitali dall’estero, in buona parte collegato all’esodo parallelo dalla Cina e da altre piazze del Far East. Secondo Goldman Sachs al 31 agosto scorso i fondi per 42,8 miliardi di dollari che avevano lasciato Shanghai (ma anche Hong Kong e Taiwan) hanno fatto rotta verso il listino indiano, favorendo il boom di utilities, beni di consumo e software. Ma il rialzo ha contagiato anche la classe media: nel corso del 2021 la Borsa conta 55 milioni di nuovi azionisti i quali hanno reso possibile l’esordio trionfale in Borsa di Zomato, l’Alibaba indiana cresciuta il giorno del debutto dell’80%.

Ma attenzione. Complice l’euforia generata dal Toro, si sono creati i presupposti per una bolla pericolosa, in vista della stagfione delle turbolenze sui listini che potrebbe essere innescate dal tapering della Fed. Basti dire che oggi il rapporto prezzo/utili della Borsa indiana è pari a 30 volte, più di Wall Street. La lezione è la stessa: meglio guardare i numeri che seguire le mode.

L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "Il sole-24 ore" e "La Stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'Italia