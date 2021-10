Un polo tech per gli occhiali made in Italy

Parte oggi su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane, la campagna di Rewop srl, la società di eyewear specializzata nella creazione di occhiali da sole e da vista di altissima qualità, 100% made in Italy, che unisce il know how artigianale all'innovazione digitale. Obiettivo della campagna è raccogliere 750mila euro.

La società Rewop srl ha un suo brand indipendente, Rewop Milano, e Rwp Talent Hub, il polo milanese per la produzione di private label, che si pone come link tra le case di moda e le eccellenze artigianali italiane, fornendo ai brand un servizio chiavi in mano; un vero e proprio laboratorio creativo composto da giovani studenti e neolaureati provenienti da università come Marangoni, IED e Naba, in grado di fornire al cliente un supporto sotto tutti gli aspetti: dalla produzione/disegno degli occhiali, alla loro comunicazione.

E proprio per innovare Rwp Talent Hub è pensata la campagna di crowdfunding. L’ingresso di nuovo capitale, infatti, sarà indirizzato principalmente a sviluppare una tecnologia nel polo milanese, la prima nel distretto italiano del fashion, volta ad accorciare le tempistiche di prototipazione fino a 48 ore grazie all'utilizzo delle stampanti 3D, mettendo a punto così la prima tecnologia italiana capace di produrre gli occhiali in così poco tempo. In questo modo, non si rinuncerà al talento artigianale che caratterizza l’hub, ma si guadagnerà in tecnologia e innovazione.

Non solo: parte del capitale proveniente dalla campagna sarà destinato al potenziamento del team, che sarà dedicato allo studio del mercato e all’individuazione dei bisogni del consumatore, e al processo di internazionalizzazione: contestualmente all’hub milanese, il brand Rewop si aprirà in altri mercati. USA in primis, e poi sono allo studio mercati extra UE dove aprire cinque monomarca Rewop.

«Il nostro obiettivo principale - spiega Luca Marcolongo, responsabile produzione di Rewop - è quello di aiutare le piccole e medie realtà artigianali a connettersi con la fashion industry: Rwp Talent Hub è il link tra questi due poli altrimenti distanti gli uni dagli altri, con un grandissimo potenziale che altrimenti andrebbe sprecato». E continua Marcolongo: «Poi c’è Rewop, il nostro brand, che intendiamo far crescere e soprattutto far conoscere non solo in Italia ma anche all’estero».

«Ci auguriamo che Rewop possa raggiungere e superare molto presto l’obiettivo di raccolta che si è posto su Mamacrowd. La nostra piattaforma oggi non è solo uno strumento sempre più utilizzato da startup e PMI innovative per raccogliere capitali sul mercato ma anche un osservatorio prezioso sulle realtà più dinamiche e innovative che caratterizzano il panorama imprenditoriale italiano» ha affermato Dario Giudici, CEO di Mamacrowd.