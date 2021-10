Robot, istruzioni per l'uso (partendo da strategia, assessment e governance)

Il bugiardino dell'Rpa

L’articolo si pone l’obiettivo di accendere riflessioni metodologiche sui progetti di “robotica”. Negli ultimi tempi è possibile osservare un’accelerazione, in particolare l’ultimo anno di smart-working, a causa della pandemia, ed una forte spinta ai processi di digitalizzazione e di riorganizzazione del lavoro.

La Robotic process automation (Rpa), di sovente, rappresenta il farmaco proposto nelle nostre aziende, alla stregua di un generico “analgesico da banco”, per un’ampia gamma di malesseri della nostra organizzazione del lavoro o semplicemente per aumentare le prestazioni, collocandosi, addirittura, nella categoria degli “anabolizzanti”.

In modo progressivo, diversificato e orientato ad ottimizzare le classifiche attività ripetitive - a basso valore aggiunto e facilmente rappresentabili in azioni replicabili da un robot di processo - si sono moltiplicati i robot nelle nostre aziende che vengono affiancati agli addetti al mestiere, grazie soprattutto ai costi contenuti per la loro implementazione.

Immaginando di raccontare il processo attraverso una story-telling, potrebbe essere riassunta nel seguente modo: si parte con definire un diagramma di flusso delle attività, si crea un algoritmo istruito su tali istruzioni, si predispongono le utenze di accesso come un qualsiasi dipendente ed infine lo si dota di un computer portatile.

Ne consegue che, quanto più i processi all’interno dell’azienda sono strutturati e normati attraverso procedure, maggiore è la possibilità di applicazione massiva. Gli ostacoli di questo percorso sono rappresentati dalle attività svolte per consuetudine, per prassi o semplicemente perché “si è sempre fatto così”: la telefonata, il modulo stampato e/o firmato, il protocollo, quel click “in più” che rappresenta “un meno” nel nostro tempo.

Per le aziende che hanno già sperimentato l’Rpa è interessante riflettere sulla costituzione di una cabina di regia interna che coinvolga le componenti personale e organizzazione, amministrazione e ainanza, sistemi informativi, legale.

L’incremento delle attività svolte dagli Rpa deve, inoltre, essere accompagnato da altrettanti strumenti di controllo e di monitoraggio, senza i quali potrebbe essere vanificata la percezione dell’efficienza nel tempo.

Di seguito proviamo a riportare quelle che a nostro avviso sono le “istruzioni per l’uso” per una corretta applicazione di tali strumenti e per la relativa manutenzione all’interno delle organizzazioni:

• Definizione di una strategia: ad oggi, molte aziende non hanno ancora definito e condiviso una vision che definisca le linee guida circa l’adozione dell’Rpa.

• Assessment dei processi: un elemento cruciale per l’adozione strutturata di tali tecnologie, è quello di mappare i propri processi in maniera critica.

• Governance di tali implementazioni con il coinvolgimento delle strutture IT, personale e organizzazione.

L’Rpa oramai si sta diffondendo all’interno delle aziende tuttavia, spesso, tale tecnologia è stata attivata in fase prototipale al fine di sperimentazione e/o per risolvere problematiche specifiche.

A nostro avviso, un approccio più “maturo”, caratterizzato dall’adozione di una strategia e visione di medio-lungo termine, consente di beneficiare appieno delle potenzialità offerte da queste soluzioni. In tale ambito, il Cfo può rappresentare il naturale Innovation Leader all’interno delle aziende, in considerazione della sua conoscenza e gestione dei dati e delle informazioni trasversali a più processi aziendali.



* Membro Comitato Ict Andaf - Resp. Bilancio Individuale di Esercizio e Piano dei Conti - Ferrovie dello Stato Italiane

** Membro Comitato Ict Andaf - Senior Manager EY