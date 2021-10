A gonfie vele verso il salone nautico di Bologna

Si svolgerà dal 30 ottobre al 7 novembre, nella città felsinea, la seconda edizione del salone Nautico Internazionale di Bologna (www.salonenauticobologna.it).

L’appuntamento espositivo, organizzato dalla società Snidi - Saloni Nautici Internazionali d’Italia - quest’anno presenta due grandi novità: l’apertura al mondo della vela e l’aumento della superficie espositiva. La scelta effettuata qualche anno fa, di prediligere Bologna e l’Emilia Romagna come sede di un salone nautico, si è dimostrata vincente grazie alla posizione baricentrica nazionale del territorio emiliano e soprattutto per l’identificazione di uno dei migliori luoghi espositivi in Italia, BolognaFiere, come sede del salone.L’esposizione, dedicata alla produzione nautica di imbarcazioni tra i 5 e 18 metri, apre dunque il quarto padiglione al mondo della vela ampliando così gli orizzonti espositivi ed accontentando la crescente richiesta dei fruitori della nautica sempre più attenti al segmento produttivo ecosostenibile.Il Salone Nautico Internazionale di Bologna passa così da 3 a 4 padiglioni (pad 19-21-29-30) ed un totale di 70mila metri quadri. Anche la presenza d’imbarcazioni tra i 6 e 20 metri, con le maggiori novità 2021/2022, è un dato in aumento facendo registrare un numero quasi doppio di barche esposte rispetto allo scorso anno. Ciliegina sulla torta, di questa edizione dei Blu Award 2021 – i riconoscimenti destinati a personaggi, enti, e aziende che difendono e promuovono la ricchezza mare – uno dei premi sarà destinato alla conduttrice televisiva Caterina Balivo per il suo impegno, in qualità di madrina Unesco per il decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile.