Le reti... di salvezza dell'economia reale

«Nel giugno del 2020 le Reti del risparmio gestito italiano avevano 614 miliardi di patrimonio. Un anno dopo, nel giugno del 2021, ne avevano 745 miliardi: +21%. Un incremento che per l’8% è arrivato dalla nuova raccolta netta, ma per il resto riconducibile ad un effetto mercato. Ossia, nell’anno più difficile per l’economia italiana, le Reti non solo hanno continuato a incrementare l’attività di raccolta ma hanno anche garantito rendimenti importanti ai propri clienti risparmiatori”: Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti, è da sempre sulla breccia di un’industria che ha cambiato la fisionomia dell’economia italiana ma ne parla con immutata convinzione e anche con l’entusiasmo di un pioniere.



Dottor Tofanelli, neanche le Reti hanno però saputo guarire il male oscuro del risparmio italiano, la tendenza a tenere i soldi liquidi, sterilmente accumulati in depositi infruttiferi, e non convogliarli verso impieghi nell’economia reale…

Le rispondo con i numeri. Non è come dice lei. Nel mondo Reti, la liquidità è pari a circa 115 miliardi su 745, cioè il 15,5%. Nel resto del sistema questa percentuale sale intorno al 35%. Cosa voglio dire? Che in momenti complessi per il Paese, le Reti hanno dimostrato una grande solidità, non casuale ma derivante da quel modello in cui mettiamo piattaforme tecnologicamente avanzate a disposizione di consulenti che hanno rapporti di fiducia con le Reti e di clienti che si fidano dei loro consulenti. Un circolo virtuoso. E si consideri che nel marzo del 2020, all’insorgere della crisi, quella percentuale di liquidità era salita al 16,6 . Non oltre! Ed è già tornata al 15,5%. Direi un livello di liquidità fisiologico, che obiettivamente fa parte del sistema, con nuovi risparmiatori che portano liquidità che poi viene canalizzata, per la più parte, verso il risparmio gestito.



Allora bene, ma in questo contesto che cosa stanno facendo le Reti per migliorare ulteriormente la canalizzazione del risparmio verso l’economia reale?

Molto dipende dal mondo della produzione degli strumenti finanziari; poi, occorre trasformare il risparmio in scelte di investimento, scelte cioè di quei prodotti con quelle finalità; e qui mercato e normativa devono agevolare questa attività. Chiaramente, la consulenza ben può appuntarsi anche su obiettivi di sostegno all’economia reale, a favore e nell’interesse delle famiglie che investono e del mondo delle imprese, in definitiva del Paese. Ma non vorrei…

Cosa?

Non vorrei che la consapevolezza che si deve fare sempre di più oscuri il valore di quel che è stato già fatto, cioè la capacità delle Reti di aver già indotto buona parte del grande risparmio degli italiani a orientarsi verso investimenti produttivi, senza cedere alle tentazioni di liquidità, che in tempi di attesa inflattiva sarebbe stato oltretutto anche imprudente.



Ok: ma allora rifocalizzamoci su “come investire” per il miglior vantaggio dei risparmiatori…

La risposta è semplice: un investimento è buono quando è nell’interesse del risparmiatore. E nell’ambito di un portafoglio orientato a questo principio e quindi ben diversificato, gli investimenti in attività produttive hanno fisiologicamente un loro peso. Naturalmente ci sono vincoli normativi da rispettare, imposizioni, diversificazioni di portafogli da attuare. Insomma, ci deve essere uno sforzo complessivo per garantire che gli investimenti in cui converge il risparmio sostengano l’economia del Paese, e… lo facciano in modo sostenibile.



Cioè?

Noi stiamo lavorando molto anche su questo tema, la sostenibilità delle scelte di investimento. Il futuro non si costruisce soltanto investendo bene ma anche puntando su imprese realmente sostenibili. Tutto il sistema deve muoversi in questo senso. Le Reti fanno la loro parte, ma occorre che tutti facciano la propria. Le Reti hanno un ruolo fondamentale, forte, l’ultimo anello della filiera verso il cliente, raccomandando che i risparmi siano correttamente indirizzati verso investimenti che siano, sì, redditizi, ma che possano anche sostenere l’economia reale.. Però il sistema deve realizzare i prodotti giusti e le imprese meritarseli. La sostenibilità è l’unico obiettivo per un futuro vivibile, non è uno slogan, è una dimensione possibile. Lo è, per quanto sembri difficile. Cinquant’anni fa milioni di italiani non avevano ancora l’acqua potabile in casa, oggi ce l’hanno tutti.

Però il tema della sostenibilità ha le sue spine. Per esempio la governance…il modo in cui le imprese vengono gestite…

Be'… anche la governance, per essere valida, non può non avere determinati requisiti… Io vedo un sistema complessivo che indirizzi gli investimenti anche verso l’economia reale, il che garantisce che siano proficui per tutti, cioè diano al cliente il giusto rendimento e arricchiscano il Paese, indirizzando risorse verso le imprese… In questo senso il ruolo delle Reti è cruciale perché, riconoscendo alla sostenibilità un ruolo-guida, si possono convogliare le risorse verso chi merita di averle, perchè applica quei principi. Ma perché questo comportamento sia utile non può essere l’unico…



Si deve agire a livello di sistema?

Esattamente, a partire da chi fa impresa per arrivare a chi analizza i dati utili, a chi fornisce informazioni anche non finanziarie,a chi definisce i modelli di protezione dell’investitore…



La normativa?

Be’, sì: emanando regole particolarmente rigide in materia di product-governance si possono incontrare difficoltà ad inserire nei portafogli prodotti che funzionano bene ma, appunto, possono essere bloccati. In una buona diversificazione dev’essere invece adeguato inserire anche prodotti meno liquidi di altri, analizzando il portafoglio e il servizio, no il prodotto e basta. In questo contesto complessivo, noi – come intermediari – lavoriamo molto con i nostri consulenti per formarli su tutti questi temi affinchè a loro volta loro possano educare al meglio i loro clienti. Ma anche in questo senso le iniziative di sistema sono essenziali…



Cioè?

Mi riferisco al Comitato dell’Educazione Finanziaria diretto dalla Prof. Lusardi che ha la possibilità, e dunque il vantaggio – e sa utilizzarlo bene - di garantire un’azione coordinata, perché mille rivoli scoordinati e casuali non servono a niente.



Stiamo scivolando sul terreno delicato dell’educazione finanziaria…cosa potete fare, nel sistema Reti?

Dobbiamo distinguere due aspetti diversi: innanzitutto, educare i giovani a capire meglio di cosa parliamo quando parliamo di finanza, gestione del risparmio eccetera; un compito di tipo sociale, direi scolastico; e ci sono poi i nostri consulenti finanziari, che incontrano ogni giorno i clienti, e che devono possedere in proprio e trasferire appunto ai clienti una consapevolezza della responsabilità che ci si assume nel fare un investimento su un prodotto. Una consulenza formata alla consapevolezza della responsabilità che ci si assume nel fare ogni investimento, una cultura finanziaria che va trasmessa ai risparmiatori affinchè il Paese cresca tutto insieme.



Lei disegna scenari che richiedono un grande coordinamento…

È quello che serve, ci vuole un’azione di sistema coordinata che sia condivisa da tutti, il nostro ruolo è quello di prevedere forme di investimento responsabili, e quando possibile orientate verso l’economia reale. Parliamo di una filiera importantissima che coinvolge tutti.



E in questo quadro, il ruolo specifico della consulenza?

Oggi la consulenza non è solo riperimetrata – non più solo sull’investimento, ma sul patrimonio – non è solo orientata sul lungo periodo; ma è anche proiettata sulla sostenibilità. Le Reti, stanno svolgendo bene il loro ruolo, formando consulenti bravi, convogliando tramite loro ingenti risorse dei risparmiatori italiani all’economia reale, incrociando la nuova consapevolezza delle imprese. Anche in materia di sostenibilità: il green-washing non va bene, ci vuole serietà…