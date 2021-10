Invictus: 19 storie italiane per dire no al Covid

”Invictus - Storie di Resilienza Imprenditoriale” è il titolo del libro scritto da David Campomaggiore che raccoglie le storie di 19 imprenditori italiani che sono riusciti rimettersi in piedi, dopo essere caduti al tappeto più volte. Il volume racconta storie di resilienza, costanza e determinazione che possono essere fonte di ispirazione e insegnamento per chi sta passando un momento difficile ed è con il morale a terra. Il ricavato del libro, disponibile su Amazon (https://amzn.to/3kefX5V), verrà interamente devoluto in beneficenza a MicroLab, associazione che supporta gratuitamente gli in difficoltà economica.