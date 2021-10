Ilbe cresce anche nei risultati finanziari

Ilbe (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment) - società quotata sul mercato Aim Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale – ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2021.Il bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2021 si è chiuso con Ricavi totali pari ad Euro 114,170 milioni, in crescita del 106%, e con un utile netto di Gruppo pari ad euro 12,349 milioni (+29% ).

«Gli ottimi risultati conseguiti da Ilbe nel primo semestre dell’anno sono il frutto di una serie di scelte strategiche, tra cui l’investimento in IP di qualità e nello streaming, e la decisione di operare in un mercato internazionale, commenta Andrea Iervolino, presidente e fondatore di Ilbe,. «Abbiamo voluto privilegiare crescita e creazione di valore nel tempo rispetto ad una maggiore profittabilità di breve periodo, puntando su investimenti e crescita nell’ambito di un equilibrio finanziario. In futuro le nostre produzioni saranno dedicate sempre più alle piattaforme streaming e a contenuti ad impatto sociale, ed essendo questi aspetti già caratterizzanti il nostro core-business ci aspettiamo un incremento delle opportunità di crescita»