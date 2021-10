Politiche attive del lavoro, lezione numero uno: incrociare domanda e offerta attraverso accordi specifici e circoscritti tra il pubblico e il privato. Sembra elementare ma tra il concetto e la sua applicazione pratica, in Italia ci sono di mezzo almeno un milione di situazioni di skill shortage, il paradosso degli impieghi che restano vacanti perché non si trovano le professionalità adeguate. Per cui se ci fosse un corso universitario sulla materia, a salire in cattedra per una lectio magistralis toccherebbe di diritto al Ministero della Difesa che con il progetto “Sbocchi Occupazionali” gestito dall’apposito Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale, ha individuato e messo in campo uno strumento molto efficace per far comunicare domanda e offerta e aiutare la mobilità sul mercato del lavoro.

Ai volontari – prevalentemente under 30 – che hanno prestato servizio nell’Esercito, nella Marina o nell’Aeronautica, dopo essersi congedati dalla ferma breve o prolungata (“senza demeriti” è, ovviamente, la conditio sine qua non), basta iscriversi infatti, attraverso il portale del Ministero della Difesa, a un software gestionale denominato “Sildifesa” per poter aspirare a una ricollocazione o comunque poter fruire di tutta una serie di attività (orientamento, informazione, formazione, stage counseling) utili a cercare da sé, appunto, un nuovo sbocco occupazionale adeguato alle competenze maturate. Al resto ci pensa il Ministero, grazie alla rete di collaborazione messa su con enti locali, aziende private e altri attori del mercato del lavoro che ad oggi vanta un numero importante di convenzioni, partenariati e protocolli d’intesa tra cui quelli con Unioncamere, Assosomm e diverse sezioni confindustriali territoriali.

Anche nel 2020, l’annus horribilis del CoVid, l’Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale, ad esempio, non ha smesso di macinare attività di matching veicolando oltre 150 curricula di volontari in risposta alle 50 offerte di lavoro provenienti dalle società accreditate, per circa 450 vacancies occupazionali. E non solo: agli ex appartenenti alle Forze Armate viene dato supporto anche sul versante pubblico, con un servizio di monitoraggio dei bandi di concorso e delle procedure di selezione per le assunzioni che solo lo scorso anno ha facilitato 193 impieghi nella Pubblica Amministrazione.

«Per il Ministero della Difesa, occuparsi della ricollocazione di chi ha servito il Paese con disciplina e onore, è una vera e propria missione – spiega il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giorgio Mulè – il progetto “Sbocchi occupazionali”, oltre ad aiutare il reinserimento, sta puntando molto sulla formazione professionale dei volontari durante la ferma. Una formazione che sempre più spesso è “taylor made” rispetto alle richieste che arrivano da parte di aziende disposte anche a sovvenzionare, attraverso degli accordi specifici, i percorsi formativi».

Al Ministero, del resto, sanno bene quanto oggi sia grosso il gap tra le skill richieste dalle imprese e la preparazione professionale in possesso dei lavoratori in cerca di occupazione, soprattutto se rapportata all’utilizzo di nuove tecnologie in ambiti storicamente artigianali.

«Questa sinergia tra l’Amministrazione Difesa e aziende, società e agenzie interinali consente di offrire al mercato del lavoro professionalità qualificate e appositamente formate durante gli anni di servizio. Un know-how al quale vanno ad aggiungersi valori umani come il rigore, le motivazioni e la dedizione tipiche di chi presta servizio nelle Forze Armate» puntualizza Mulè che ha appena firmato personalmente un paio di accordi propedeutici alla stipula di convenzioni ad hoc per l’assorbimento di una parte dei 3.405 attualmente iscritti al Sildifesa.

Nel primo caso, l’intesa è stata siglata con l’associazione culturale “Esperienza Italia” e l’agenzia per il lavoro Tempojob e si tratta di un progetto pilota finalizzato alla specifica formazione e alla successiva assunzione, entro il 2021, di volontari in aziende del Nord Italia che operano nel settore della meccanica di precisione e della cantieristica navale.

Nel secondo caso, grazie alla collaborazione tra il Ministero della Difesa e l’Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, presieduta da Guido Grimaldi, a beneficiare di nuove professionalità saranno le aziende del comparto logistico.

A raccontarci la genesi di questo accordo che rappresenta una sorta di “unicum” nel panorama nazionale è Antonio Errigo, vicedirettore generale dell’Alis: «Tutto è partito nel luglio scorso in occasione dei 3 giorni della convention di Alis a Sorrento – spiega – E’ lì che il nostro presidente Guido Grimaldi e il sottosegretario Giorgio Mulè hanno sottoscritto la lettera d’intenti mediante la quale le parti si sono impegnate a stipulare un protocollo d’intesa diretto a reinserire nella logistica volontari congedati dalle Forze Armate. Con un duplice obiettivo: da un lato agevolare l’inserimento lavorativo degli ex militari e dall’altro consentire alle imprese associate di Alis di attingere, da un bacino d’eccezione, manodopera specializzata, affidabile, motivata». A spingere verso la firma del patto che punta a innestare forze fresche tra le compagnie armatoriali, le società di trasporti e logistica, i terminalisti e gli spedizionieri rappresentate da Alis, è chiaramente lo stato dell’arte, assai deficitario, del recruiting nel settore di riferimento.

«A livello globale c’è una fortissima carenza di figure professionalizzate nel settore della logistica e parlo in particolare degli autisti», aggiunge Errigo, citando i numeri che meglio di ogni analisi inquadrano l’ordine di grandezza del fenomeno: nel 2019 negli Stati Uniti si stimava una mancanza di 60 mila camionisti, tendenza che entro il 2023 farà salire il numero fino a 100 mila. In Europa non va di certo meglio: qui lo skill shortage nella categoria professionale degli autisti si attesta al 17%, con il sindacato tedesco, la DSLV, che ricorda come ogni anno circa 30 mila autisti lasciano la professione a fronte di appena 2 mila nuovi operatori che, per converso, ottengono una qualifica da conducenti di veicoli pesanti. E in Italia? «Da noi si stima che manchino tra i 15 e i 20 mila autisti da assumere nell’arco di due anni, c’è un problema di natura culturale, i giovani lo considerano un lavoro duro, usurante e poco remunerativo ma sbagliano perché chi si specializza può arrivare a guadagnare molto» annota ancora il top-manager di Alis che ora guarda con fiducia alla sinergia con il Ministero di via XX Settembre. Anche perché i tempi di implementazione dell’accordo non dovrebbero essere lunghi: a quanto afferma il sottosegretario Mulè, alla Difesa si sta già lavorando alle “regole d’ingaggio”, il disciplinare che dovrà stabilire requisiti, modalità e termini per l’assunzione degli ex volontari delle Forze Armate tra le aziende associate ad Alis. «Siamo molto orgogliosi del fatto che un’associazione giovane come la nostra sia riuscita a dialogare e collaborare in maniera costruttiva con un’istituzione così importante su un tema cruciale come quello delle politiche attive nel mondo del lavoro – conclude Errigo – del resto tra noi e il Ministero della Difesa c’è una grande affinità, se si pensa che proprio la logistica è, per definizione, una delle arti militari».