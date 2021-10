In Medtronic il lavoro agile migliora le performance

Sorpresa (ma poi neanche tanto): lo smart working migliora la qualità del lavoro e le performance. È quanto rileva una survey interna condotta da Medtronic, un’azienda leader nel comparto biomedicale. Lo studio ha indagato sei dimensioni (approccio, competenze, relazioni, processi, organizzazione, strumenti). Le ultime due sono quelle che hanno ottenuto i punteggi migliori mentre, per ovvie ragioni, i più penalizzati sono stati processi e relazioni, impattate dall’impossibilità di interazione fisica dovuta alla pandemia. «Abbiamo adottato lo smart working in azienda fin dal 2018 – spiega a Economy Alessandra Sama (nella foto), Hr director di Medtronic – concedendo ai dipendenti la possibilità di beneficiarne per due giorni a settimana. Lo scorso anno, nel periodo tra maggio e giugno, abbiamo lanciato questa survey tra gli oltre 1.000 dipendenti del gruppo con una redemption superiore al 70%. Il risultato più interessante che abbiamo riscontrato è stata la forte propensione al cambiamento organizzativo tra i lavoratori. Per questo abbiamo deciso di creare un gruppo di lavoro che guardasse oltre la pandemia e si concentrasse sul “new normal”. Il primo risultato concreto è che oggi chiediamo di venire due o tre volte, al mese, in ufficio, mentre per il resto i nostri lavoratori possono continuare a svolgere le mansioni da casa». Lo smart working sarà quindi la modalità lavorativa ordinaria e strumento ordinario per lo svolgimento delle attività lavorative e il raggiungimento degli obiettivi aziendali e individuali.

Guardando a un arco temporale più lungo, il nuovo mondo di Medtronic sarà molto diverso da quello attuale. La sede principale milanese verrà completamente ridisegnata, diventando un luogo diverso: non più uno spazio per la routine quotidiana, ma un ambiente per migliorare l’esperienza lavorativa delle persone, con spazi pensati per facilitare l’interazione di tutti i team per creare innovazione e condivisione di competenze: un luogo più agile, inclusivo e attrattivo, soprattutto per i talenti delle nuove generazioni.

«In questo momento c’è un acceso dibattito sulle modalità di svolgimento del lavoro – aggiunge Alessandra Sama -. Ci sono state proposte assolutamente irrealistiche come quelle di tagliare una parte della retribuzione a chi continuerà a lavorare da casa perché ha meno spese da affrontare di trasporti: noi ovviamente non ridurremo lo stipendio a nessuno anche perché la produttività è rimasta quantomeno invariata. Ma poi è fondamentale concentrarsi sulla necessità di un cambio di approccio. Alcune aziende vorrebbero riportare in ufficio tutti i dipendenti, ma vorrebbe dire non aver imparato nulla da questi 15 mesi di pandemia».

La scelta dei nuovi spazi “activity based”, trasversali su tutti i team, è stata fatta per facilitare il networking e la collaborazione interna. Grazie ai nuovi spazi “arene”, potranno essere sviluppate iniziative di valore per tutti gli interlocutori dell’azienda. Al centro della vita lavorativa saranno, ora più che mai le persone e le relazioni che sapranno stabilire, in primis con i colleghi. «Le nuove generazioni – conclude l’Hr director di Medtronic – sceglieranno le aziende in base alla flessibilità offerta sia per quanto concerne lo spazio di svolgimento del lavoro, sia per quello che riguarda i tempi di gestione dell’attività. Noi vogliamo continuare a essere scelti dai più giovani, per questo dobbiamo interpretare le istanze che riceviamo: è un autentico vantaggio competitivo».