Il mondo (del lavoro) alla rovescia

Sai battere il ferro finché è caldo? Sai far funzionare un crogiuolo per la fusione della ghisa? Sai saldare? Bene: il futuro è tuo. Le imprese metalmeccaniche italiane hanno bisogno di te, ma tu fatti trovare, perché non ti trovano! Anzi: per meglio dire, hai un’occasione storica, puoi essere tu a cercarti l’azienda giusta, se sai fare il mestiere giusto. Anziché aspettare che qualcuno ti assuma, puoi essere tu a scegliere il datore di lavoro giusto, adatto a te, ed “ingaggiarlo”.

È la tesi provocatoria, ma – insieme – assolutamente concreta, addirittura operativa, che uno degli analisti più lucidi e anticonformisti del nostro Paese, Pietro Ichino, ha configurato e proposto nel suo ultimo libro, “L’intelligenza del lavoro – Quando sono i lavoratori a scegliersi l’imprenditore”, e ha iniziato a promuovere – meglio: a predicare, a mo’ di apostolo – in giro per l’Italia.

Lo spunto è lo “skill-shortage”, come lo si definisce in gergo, ovvero la drammatica mancanza di competenze adatte a corrispondere all’offerta di assunzioni che arriva dalle imprese. Riepiloghiamone i termini, secondo l’ultima indagine sviluppata dal Sistema informativo Excelsior di Unioncamere in tandem con l’Anpal.

La quota di assunzioni per cui le imprese dichiarano difficoltà di reperimento nel settembre scorso è arrivata al 36,4%, in crescita di 5,5 punti percentuali sull’anno prima. Stiamo parlando di oltre 400 mila posti che non trovano chi li occupi.

Questa quota sale al 51,6% per gli operai specializzati, al 48,4% per i dirigenti, al 41,4% per le professioni tecniche e al 37,7% per le professioni intellettuali e scientifiche. È chiaro cosa vuol dire tutto ciò? Che mentre risuonano dotti dibattiti sulla scarsirtà di “data scientist” e “digital marketing manager”, mancano tute blu capaci di montare scaffalature metalliche industriali, che pure sarebbero pagati con stipendi superiori a quelli dei mondi “digital marketing manager”. Mancano anche artigiani e operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (65,5%). E non parliamo dei lavoratori dell’edilizia: scarseggiano al punto che le imprese rifiutano le nuove commesse (soprattutto quelle legate all’agevolazione del 110%) perché non potrebbero garantire i necessari tempi di esecuzione.

L'anagrafe della formazione prevista da uno dei decreti attuativi del jobs act è rimasta di fatto lettera morta

E poi, certo: scarseggiano i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (59,2%), i tecnici della distribuzione commerciale (58,7%) e quelli della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (57,1%) così come gli specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (57,2%) e gli ingegneri (47,8%). Si confortino invece i laureati in ingegneria (tutte le specialità) e nelle discipline medico-sanitarie: quasi la metà delle assunzioni previste dalle imprese sono di difficile reperimento; una quota analoga (48,3%) riguarda i diplomati nell’indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, mentre supera il 50% la difficoltà a trovare qualificati negli indirizzi edile e meccanico (53,6% per entrambi). Nell’insieme, oggi in Italia, nelle regioni più industrializzate del Nord ogni 100 posti offerti, per 80 le imprese faticano a trovare i dipedenti.

Cosa desume, Pietro Ichino, da questi dati? Ne desume una conseguenza logica: che cioè chi dispone delle competenze giuste, oggi può scegliersi sul mercato il datore di lavoro migliore per lui, quello che lo paga meglio, che lo tratta meglio, che gli si confà…

Ma come comportarsi, in concreto?

Due sono i filoni delle possibili risposte, uno di efficacia immediata ma individuale o micro-collettiva (serve cioè ai singoli o ai piccoli gruppi); l’altro sistemico-politico, e quindi purtroppo non immediato.

Quello individuale è virtualmente semplice: se si è già “formati” per le giuste attività, basta essere anche “in-formati” su chi ne abbia bisogno. E dunque bisogna saper cercare, in rete come sui media tradizionali e con il classico, vecchio passaparola, e il lavoro si trova. Lo possono addirittura trovare gruppi di lavoratori specializzati, sottolinea Ichino, e cita un caso di scuola meraviglioso, quello di Sunderland, la città inglese in cui nell’85 l’intero organico di una fabbrica metalmeccanica prossima al fallimento riuscì ad intercettare l’interesse della Nissan ad investire in un’attività manifatturiera diretta nel Regno Unito ottenendo che i giapponesi reinvestissero nella struttura riconvertendola e facendone, in breve tempo, l’impianto automobilistico più produttivo d’Europa. «La scelta di quei lavoratori è esattamente quella che dovrebbero fare oggi su vasta scala i dipendenti delle aziende in crisi del nostro Mezzogiorno, e non solo», spiega Ichino: «Quegli operai inglesi accettarono la modesta riduzione del salario fisso cui i giapponesi subordinarono il loro investimento, promettendo però in cambio un premio di produzione» che poi, puntualmente, al conseguirsi dei risultati, vennero pagati.

E qui fatalmente il discorso si allarga e da individuale – formarsi, informarsi e scegliere a quale datore di lavoro candidarsi – diventa politico: «Un nuovo mestiere possibile per il sindacato è oggi, secondo me, quello di guidare i lavoratori nell’azione volta ad attrarre i migliori imprenditori – dice Ichino - a valutare i loro piani industriali e a negoziare la scommessa comune con quello ritenuto migliore». Non sempre è andata così, in Italia, proprio no. Per esempio con i lavoratori Alitalia, che nel 2008 scelsero la cordata C.A.I., dei cosiddetti campioni nazionali, contro l’offerta di Air France-Klm, e s’è visto com’è andata a fine. O ancora loro, quando nel 2017 bocciarono l’ultimo rilancio di Ethiad, tra l’altro disattendendo le indicazioni degli stessi sindacati. Fino al 2010, caso opposto, quando i lavoratori della Fiat accettarono il piano Marchionne isolando la Fiom-Cgil, e quel piano oggettivamente contribuì per anni a tutelare molti posti di lavoro.

«Un’azienda su due oggi non trova sul mercato i candidati da assumere – aggunge Ichino – e molte aziende li cercano fuori Italia. Ho sentito con le mie orecchie imprenditori della filiera meccatronica dire che, delusi dalla fallita ricerca in Italia di operai specializzati, magari con diplomi Its o lauree brevi, li hanno poi trovati in Cekia o in Romania. Per questo occorre ricostruire nel nostro Paese quei giacimenti occupazionali che mancano. La vera protezione del lavoro non sta nel proteggere il lavoratore contro il licenziamento, salvo che con la dovuta protezione procedura che esiste, ma nel dargli la concreta e agevole possibilità di trovare un nuovo lavoro. Per conseguire quest’obiettivo occorre mutuare la formula nordeuropea della coerenza tra formazione e domanda di lavoro, con il costante monitoraggio del tasso di coerenza reale. In Italia questo dato non viene rilevato. E quindi non viene pubblicato. Occorre quindi attuare l’anagrafe della formazione professionale, vera premessa per tutto il resto». Con questo dato, si avrebbe lo strumento essenziale per sanare lo shortage delle competenze.

Nel decreto 150 del 2015, uno degli 8 decreti attuativi del Jobs Act, l’istituzione dell’anagrafe della formazione c’era. Ma la competenza su queste aree, causa la bocciatura dei referendum renziani, è rimasta delle Regioni e il decreto 150 del 2015 è restato sulla carta: il che non impedirebbe che, Regione per Regione, l’Anagrafe venisse istituita, ma nei fatti ciò non è accaduto. Perché? Lo dice Pietro Ichino: «Perché l’applicazione seria dell’Anagrafe della formazione e del tasso di coerenza toglierebbe agli assessori regionali amplissima discrezionalità che possono oggi usare nell’allocare le risorse per la formazione. E in questo senso il capitolo lavoro del Pnrr lo trovo troppo generico, mi sarebbe piaciuto che nel delineare le riforme necessarie fosse stato più preciso e vincolante».