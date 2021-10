aaa affiliazione offresi

Nel complesso, dagli ultimi dati, emerge una buona tenuta del sistema franchising in Italia, nonostante l’inevitabile impatto negativo generato dal perdurare della crisi causata dalla pandemia di Covid-19.

Occupa più di 227.000 addetti, che contribuiscono a generare oltre 27 miliardi di euro di fatturato, e nell’ultimo decennio è cresciuto, in media, del 2% ogni anno. Anche durante la pandemia il franchising è cresciuto: nonostante il dramma della pandemia, che ha causato un calo del 10,5% nelle reti di franchising attive passate da 980 del 2019 a 877 del 2020, il giro d’affari nel 2020 è stato pari a €27.058.533.300, in aumento del 3,5%. In crescita anche il numero di punti vendita affiliati in Italia (+1,3%), leggermente in calo invece quelli in franchising all’estero (-2,9%). Le reti con sede all’estero, che operano in Italia solo tramite franchisee, crescono del 3,4%. Cresciuto anche il numero di addetti nel sistema franchising (+4,8%) e leggermente anche la media di occupati per punti vendita che, in Italia, sono saliti del 5,2%. «Il 2020 è stato certamente drammatico, il franchising però ha saputo resistere grazie alla forza della rete, il gioco di squadra e la condivisione, che si sono rivelati fondamentali», conferma a Economy il segretario generale di Assofranchising Alberto Cogliati. «La condivisione ha permesso soprattutto di curare le relazioni dei rapporti umani, oggi più che mai importanti, per supportare i propri affiliati e dipendenti. L’appartenenza a una rete ha rappresentato un sostegno attraverso le molteplici iniziative che i franchisor hanno attivato per sostenere i franchisee, ad esempio fornire le linee guida per usufruire degli ammortizzatori sociali previsti dai Dpcm, l’introduzione di piattaforme tecnologiche e la creazione di app dedicate».

E ora la ripresa darà un ulteriore slancio a un comparto che in Italia ha ancora ampi margini di crescita. Per questo l’appuntamento con il 36esimo Salone Franchising Milano, dal 21 al 23 ottobre a fieramilanocity_Mico, diventa ancora più cruciale per il mondo dell’affiliazione commerciale.

Organizzato da Fiera Milano con la collaborazione di Fandango Club Creators, Salone Franchising Milano offre risposte concrete a chi desidera aprire un’attività con un rischio calcolato, mettendo a disposizione degli aspiranti imprenditori tante idee vincenti in settori differenti, con esempi e progetti concreti per costruire un’attività su solide basi. Tante idee per il franchising, ma anche consulenza e storie personali di imprenditori che ce l’hanno fatta, permetteranno ai visitatori di prendere visione di tante proposte di qualità, senza dimenticare le opportunità di crescere, offerte a chi ha già un’attività e vuole fare un salto di qualità. «Noi di Assofranchising saremo presenti al Salone Franchising Milano e saremo accompagnati dai nostri partner e aderenti. Tutti i nostri soci e coloro che sono vicini al nostro mondo sono invitati a venirci a trovare! Sarà una bellissima occasione per ripartire, incontrarci e conoscerci», continua Cogliati.

«In un momento in cui può essere particolarmente difficile investire per mettersi in proprio, il mondo del franchising offre a chi desidera realizzarsi in una propria attività la possibilità di investimenti mirati e tutelati», sottolinea Simonetta Novi, Exhibition Manager di Fiera Milano: «Per questo incontrare gli esperti in modo diretto e formarsi attraverso momenti specifici rappresenta un’occasione particolarmente interessante che aiuta certamente i nuovi imprenditori a partire con il piede giusto».

Anticipato dal format Mind Your Business, che in questi mesi ha portato davanti alla platea di Linkedin, e degli altri canali social, numerosi imprenditori con le loro storie di successo, le 6 puntate già realizzate, Salone Franchising Milano sarà una manifestazione fluida e coinvolgente, che porterà in fiera il meglio per il business di domani. Tra le aree che animeranno la manifestazione ci sarà Get Inspired, spazio che prende spunto dagli inspirational talk di Mind your Business ed è un vero e proprio palco su cui si altereranno le storie degli espositori (al mattino), e altre figure di grande interesse con interventi dedicati a focus specifici (al pomeriggio). L’area avrà la peculiarità di essere aperta ai visitatori attraverso un biglietto dedicato e rappresenta il think tank della manifestazione. Get better sarà l’area dedicata alla formazione: un calendario di incontri permetterà agli aspiranti imprenditori di prendere contatto con l’esperienza specifica di grandi realtà le cui conoscenze sono indispensabili al settore del franchising.Get an advice ospiterà, invece, la consulenza one to one che consentirà all’aspirante imprenditore di comprendere al meglio le dinamiche di sviluppo della rete, le pratiche legali concernenti l’attività tra cui l’internazionalizzazione, ma anche tutto ciò che c’è da sapere relativamente al marketing e la digital strategy. Non mancherà spazio al mondo retail e ai servizi con l’area Ret@il Innovation Forum e grande attenzione sarà offerta alle start up, ma anche le best practice internazionali troveranno momenti dedicati.

Infine, largo ai giovani, con iniziative aperte ai ragazzi che puntano al successo. «Lasciarsi ispirare dalle parole di manager internazionali, scoprire nuovi modelli di business e best practice del mondo retail, incontrare di persona imprenditori che credono nel futuro del settore», commenta Domenico Romano, amministratore delegato di Fandango Club Creators: «La 36° edizione di Salone Franchising Milano torna nella sua edizione fisica, per noi la prima occasione per riscoprirci e rincontrarci, per parlare di quello che abbiamo vissuto e che abbiamo imparato, ma soprattutto per disegnare la nostra idea di futuro». Un futuro che, appunto, è in mano alle nuove generazioni: «L’evento sarà una grandissima opportunità per i giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro come imprenditori in molteplici forme e dinamiche», conclude il segretario generale di Assofranchising, Alberto Cogliati. «Invito fortemente i giovani al Salone Franchising Milano perché potranno conoscere grandi aziende con metodi, processi e know-how interessanti e opportuni per scegliere la propria professione futura. Aprire un’attività in franchising permetterà loro di seguire le proprie passioni e i propri interessi. Bisogna considerare anche le altre fasce d’età, con un’esperienza lavorativa già consolidata, che hanno subito gli effetti collaterali della crisi causata dall’emergenza sanitaria e che ora si trovano in difficoltà nel ricollocamento. L’evento, in questo senso, sarà un’ottima vetrina per tutte le persone che desiderano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro avviando una propria attività».



