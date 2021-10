"Oltre la crisi", un convegnosulla finanza necessaria a ripartire

Partendo dal libro “Oltre la crisi” edito da Egea e pubblicato alla fine del 2020 con l’obiettivo di fornire strumenti e proposte concrete elaborate dai professionisti ACB sulla base dell’esperienza maturata come consulenti di variegate realtà imprenditoriali sul territorio italiano, il convegno, in programma a Milano nel pomeriggio del 28 ottobre prossimo dalle 14.30 alle 18.30, presso l’Auditorium di Assolombarda, esaminerà una proposta concreta elaborata dai professionisti ACB, in tema di finanziamento della ripartenza.

Verranno presi in considerazione sia gli aspetti legati alla crisi di impresa e alla fiscalità che quelli legati all’innovazione e alle valutazioni di azienda, che hanno già trovato spazio in diversi articoli pubblicati da Il sole 24 ore nei mesi scorsi.

Il Convegno, dopo una relazione introduttiva, prevede quattro relazioni tematiche, un confronto con autorevoli stakeholder dell’economia italiana e istituzionali.

Il Convegno e la Tavola Rotonda si svolgeranno in forma ibrida (presenza e collegamento).

Ai saluti del Presidente della Regione Lombardia Avv. Attilio Fontana, si uniranno il Presidente di ACBGroup dr. Angelo Casò e il Direttore de Il Sole 24 Ore dr. Fabio Tamburini.

La relazione introduttiva è affidata al dr. Andrea Bonechi, Vice Presidente ACBGroup, (Studio Michelotti, Bonechi e Ass. - ACB Member Pistoia-Montecatini)

Seguiranno relazioni di Franco Michelotti (Studio Michelotti, Bonechi e Ass. -ACB Member Pistoia-Montecatini) Roberto Schiesari, (Studio Schiesari -ACB Member Torino) Giuseppe Corasaniti (Studio Uckmar -ACB Member -Milano), Lorenzo Galeotti Flori (Studio Galeotti Flori ACB Member Firenze) e Pasquale Saggese (Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti)

Al tavolo di confronto ci saranno: il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Dott. Massimo Miani, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Dott. Ernesto Maria Ruffini, del Vice Direttore Generale di ABI Dott. Gianfranco Torriero, l’Head of Corporate and Financial Institution di CdP dr. Andrea Nuzzi, e il Vice Presidente di Confindustria dott. Emanuele Orsini, con delega a con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco.

Il coordinamento sarà affidato al Vice Direttore de Il Sole 24 Ore Dott. Jean Marie Del Bo.